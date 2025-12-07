食安檢舉獎金 等2年才領得到

為保障食品安全，民眾若發現業者不法行為即可提出檢舉，北市衛生局將依規定發放獎金，市議員李柏毅發現，有民眾今年8月檢舉食安成案，衛生局卻稱預算不足要等到民國116年才能拿到錢。市長蔣萬安下令衛生局檢討，以成案3個月內發出獎金為原則。（本報資料照片）

為保障食品安全，民眾若發現業者不法行為可提出檢舉，北市衛生局將依規定發放獎金，不過，市議員李柏毅發現，有民眾今年8月檢舉食安成案，衛生局卻稱因為預算不足，要等到民國116年才能拿到獎金，他要求所有檢舉獎金應於裁罰完畢後半年內發放。市長蔣萬安下令衛生局檢討，以成案3個月內發出獎金為原則。

衛生局依據「台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」、衛福部訂定「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」規定，發放給民眾食安檢舉獎金，檢舉案件經行政調查處分確定，受處分人未提行政救濟或於行政救濟程序確定後，且受處分人已繳清罰鍰，會依年度預算及每月分配數，依序核發各檢舉案件獎金。

廣告 廣告

李柏毅接獲民眾陳情指出，今年8月檢舉店家販賣過期商品，案件成案後，衛生局也已裁罰業者30萬元，豈料衛生局竟稱預算不足，所以民眾要等到116年6月才能拿到獎金。

他表示，近年衛生局食安檢舉案件數逐年增加，112年6034件、113年8300件，今年截至10月止已有8264件，以今年發放檢舉獎金案件為例，金額最低為6000元、最高9萬元，但衛生局近3年編列食藥粧檢舉獎金預算根本不夠發，112年約75萬元、113年約76萬元、今年約86萬元。

李柏毅說，預算編列不足導致發放效率大幅降低，衛生局開罰至發放獎金間隔最快1年7個月，最慢則要等2年6個月，今年衛生局共發放78件，發放金額59萬1900元，目前已裁罰卻未發獎金還約有130筆。

他舉例，北市警察局今年至今發放刑案獎勵金共21件，獎金最快3周就會發放給民眾；北市環保局今年迄今發放給民眾檢舉違反《廢棄物清理法》案件獎勵金，共2967件，最快2個月20天即完成發放，最慢4個月22天。

李柏毅要求衛生局檢舉獎金應於裁罰完畢後半年內發放。蔣萬安下令衛生局檢討，應以成案3個月內發出獎金為原則。

衛生局回應，近3年已逐年增加編列預算數，並已評估檢視年度預算執行狀況，調整相關經費配置，以提高明年檢舉獎金預算總額，改善檢舉獎金發放速度。