食安檢舉獎金116年才能領 北市衛生局預算不足挨批效率低

為保障市民的消費權益及健康，民眾若發現有食品、藥品違反衛生法規，即可提出檢舉，衛生局將依規定發放獎金。市議員李柏毅指出，有民眾於今年8月檢舉食安成案後，衛生局卻表示因為預算不足，要等到民國116年才能拿到錢，他要求所有檢舉獎金，應於裁罰完畢後半年內發放。市長蔣萬安下令衛生局檢討，應以成案3個月內發出獎金為原則。

衛生局依據「台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」及衛福部訂定「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」規定，辦理發放食安檢舉獎金作業，檢舉案件經行政調查處分確定，受處分人未提行政救濟或於行政救濟程序確定後，且受處分人已繳清罰鍰後，會依年度預算及每月分配數，依序核發各檢舉獎金案件。

李柏毅表示，有民眾向他陳情，於今年8月檢舉店家販賣過期商品，案件成案後，衛生局也已裁罰業者30萬元，豈料衛生局竟表示預算不足，所以民眾要等到116年6月才能拿到獎金。

李柏毅指出，近年衛生局食安檢舉案件數逐年增加，112年6034件、113年8300件、114年截至10月止已有8264件，以今年發放檢舉獎金案件為例，金額最低為6000元、最高為9萬元，但衛生局近3年編列食藥粧檢舉獎金預算，112年約75萬元、113年約76萬元、114年約僅86萬元。

李柏毅表示，預算編列不足導致發放效率大幅降低，衛生局開罰至發放金額間隔最快1年7個月，最慢則要2年6個月，今年衛生局共發放78件，發放金額59萬1900元，目前已裁罰卻未發獎金還約有130筆。

李柏毅舉例，警察局114年至今發放刑案獎勵金共21件，最快3周就會發放給民眾獎金；環保局114年迄今發放給民眾檢舉違反廢棄物清理法案件的獎勵金，共2967件，最快2個月20天即發放完成，最慢4個月22天。

李柏毅要求衛生局，所有檢舉獎金應於裁罰完畢後半年內發放。蔣萬安下令衛生局檢討，應以成案3個月內發出檢舉獎金為原則。

衛生局表示，近3年已逐年增加編列預算數，並已評估檢視年度預算執行狀況，調整相關經費配置，以提高115年度檢舉獎金預算總額，改善檢舉獎金發放速度。

