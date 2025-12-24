▲食安爭議延燒，林聰明沙鍋魚頭自主停業整頓、全面升級衛生管理。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】嘉義知名美食品牌「林聰明沙鍋魚頭」近日因顧客於社群平台反映食安疑慮，引發外界關注。對此，業者隨即發布正式聲明說明處理進度，並宣布進行門市營運調整，以更高標準全面檢視食品安全與環境衛生管理。

林聰明沙鍋魚頭表示，嘉義光華分店即日起採取自主休業，進行無限期整頓，將針對環境、作業流程及管理制度進行全面檢討與優化，在所有項目確認無虞前，將不恢復營業；嘉義中正路門市則自12月24日至28日停業五日，進行全面清潔消毒與流程檢視，後續將視改善進度彈性復業。

廣告 廣告

業者指出，於12月22日至23日自主休業期間，已完成全店清潔與內部檢視，並委託專業病媒防治公司進行門市及周邊街區的全面消毒，同時配合衛生局兩度到店督導稽核。經查核，兩間門市皆依法規完成相關作業，符合現行規定標準。儘管如此，品牌仍決定主動將自我要求再提升，延長休業時間，進一步進行全面整頓與優化，期望以更完善的狀態回應消費者期待。

林聰明沙鍋魚頭強調，目前已即刻執行多項加強措施，包括門市暫停營業期間進行全面清潔與消毒、加強排水孔及防蟲設施密合檢查、提高外部環境與水溝周邊巡查頻率、重新教育門市同仁異物風險辨識與通報流程，並再度全面確認供應鏈與物流動線，確保各環節符合更高的食安標準。

針對本次事件，業者表示已與當事顧客完成負責任的溝通與處理，也感謝顧客在信任基礎上，親自將異物交由品管部門後續追蹤檢驗，並給予品牌說明與檢討的機會。未來也將持續以實際行動落實承諾，確實承擔應負責任。

此外，林聰明沙鍋魚頭已啟動顧客服務專責窗口，提供相關諮詢與意見反映管道，消費者可透過電子郵件smartfishsoup@gmail.com，或官方社群平台Facebook、Instagram與Threads聯繫。業者也向長期支持的顧客、合作夥伴、媒體與社群朋友致謝，感謝各界的理解、關心與建議，並再次為此次事件造成的不安與不便致上最誠摯的歉意，承諾在全面改善完成前，絕不貿然恢復營業。