食安看顏色 高雄出包靜悄悄

高雄市政府這次的「台灣鯛禁藥烏龍案」，再一次戳穿民進黨長期宣稱的「最重視食安」的謊言。從初檢、複檢到對外發布，3道關卡竟沒一道把關成功，最後竟是因為一名人員「罕見地」把後台檢驗參數放大十倍，導致數據失準。更匪夷所思的是，第2次檢驗竟然也在同樣錯誤參數下操作，代表這套食安SOP形同虛設，程序檢核形同空白表格，整個檢驗制度根本不存在。

高雄衛生局的錯誤不只是技術失誤，而是流程全面崩壞。結果造成誰的損失？是無辜被點名的賣場、是辛苦養殖的漁民、是高雄整座城市的食安信譽。當行政體系犯到這種程度的錯誤，還只是一個人的疏失？還只是一個局處的問題嗎？恐怕這是高市府螺絲全面鬆散的結果。

「暖男」市長陳其邁出面道歉、喊話「會究責」、「會檢討」、「會嚴厲要求」，並表示希望衛生局記取教訓、落實標準化與透明化。問題是，當整套流程已錯到這種程度，難道真的能只靠一句「記取教訓」帶過？民眾要的是制度的可靠，而不是市長的震怒；業者要的是市府的專業，而不是一句「會再檢討」。

然而，更讓人無法接受的並不是高雄犯錯，而是民進黨再度展現得淋漓盡致的雙標。就在去年，台中市政府抽驗豬肉檢出瘦肉精西布特羅，台中市府依程序主動通報，甚至連食藥署都公開證實「確實有檢出」。這不是捕風捉影，也不是陰謀論，而是中央官方確認的結果。

但當時民進黨怎麼做？衛福部次長王必勝連續開火，綠營側翼、名嘴集體開轟，說台中市府「大驚小怪」、「製造恐慌」、「政治操作」。各種指控鋪天蓋地而來，彷彿只要檢出瘦肉精，就是盧秀燕個人的罪行；彷彿只要是台中，就算依程序通報，也是錯的；彷彿只要是非綠執政，就該受到政治審判。

但輪到高雄呢？3次失誤、兩次檢驗錯誤、程序全線崩壞，卻只需要由衛生局出面承擔？綠營政要、官員、側翼猶如全體消音，一片沉默。當初罵盧秀燕的人，現在卻沒有人敢罵陳其邁一句「程序不當」；當初聲稱食安大事不容兒戲的人，現在卻突然全部覺得「這只是個案」？當初攻擊台中市府的那些人，如今全都失語。這才是真正的雙標！民進黨遇到別人犯錯，就是天大地大的食安危機；遇到自己犯錯，就是罕見疏失、記取教訓。

民進黨重視的不是食安，而是政治。高雄這起事件，不只是食安破口，更是一面照妖鏡。照出了制度的鬆散、行政的失能，也照出了民進黨那套「永遠寬以律己、嚴以待人」的政治文化。食安本來應該是最不能雙標的政策，但在民進黨手中，連食安都得看顏色。（作者為青年公共參與協會理事長）