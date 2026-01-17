食安處公布10大農藥殘留蔬菜！「它」違規率最高

生活中心／綜合報導

台中市食安處於16日對外揭露110年至114年間蔬果農藥殘留抽驗成果，累計檢測2,720件蔬果樣品，其中有168件未符相關規定。從統計結果來看，農藥殘留問題最為集中的品項為葉菜類，違規率前10名全數落在此類別。當中以香菜（芫荽）情況最為嚴重，違規率達32.6%，等同每3件就有1件超標；九層塔與菠菜則分居其後，同樣被列為高風險品項。

食安處分析近5年抽驗數據指出，農藥殘留超標情形以葉菜類風險最高，違規率前10名品項全數為葉菜。其中香菜違規率高達32.6%，幾乎每3件就有1件不合格，居各品項之首；其次為九層塔（25.0%）及菠菜（18.2%）。此外，辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥等，也被列為高風險抽驗品項。從供應來源來看，前10名源頭供應商即占整體違規案件的25.4%，以雲林縣業者28件最多，其次為彰化縣業者12件。

為提升資訊透明度並保障消費者知情權，台中市蔬果農藥殘留抽驗結果皆即時公布於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」，供民眾隨時查詢。食安處同時彙整前10名源頭供應商及不合格蔬果相關統計，函文通知團膳業者、食材供應商與學校，提醒加強校園午餐生鮮食材的管理，確保學童飲食安全。

食安處也提醒販售業者，應確實建立蔬果採購與銷售的自主管理制度，除可不定期自行送驗或要求供應商提供檢驗報告外，相關交易與溯源憑證至少須保存5年，並拍照留存產品外箱上的來源資訊（如供應商名稱或代號），以利後續追蹤查核。對於多次違規的高風險盤商或農民，業者也應主動停止合作，以降低食安風險。

同時，食安處呼籲市民在選購蔬果時，留意產地來源標示及賣場提供的檢驗資訊，尤其香菜等高風險葉菜類，建議優先選擇信譽良好的通路或附有檢驗證明的產品。返家後可遵循「看、聞、沖」原則，挑選外觀自然、無異味的蔬菜，並於料理前以大量清水充分沖洗，適度去除外葉或表皮，有助降低農藥殘留風險，讓飲食更安心。

