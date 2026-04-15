食安連環爆「稽查人力吃緊」！ 石崇良：財劃法修法讓預算變少、地方應配合

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衛福部長石崇良。游騰傑攝



近期國內接連爆發食品中毒事件，食品技師公會指出，問題凸顯出第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題。對此，衛福部長石崇良表示，食品安全設有三道防線，其中食品稽查僅為最後一道，但目前在人力配置上確實面臨挑戰。

石崇良今（15）日出席立法院衛環委員會專題報告並備詢。會前接受媒體聯訪時，被問及近期食安事件與稽查人力是否需檢討，他說明，食安的第一道防線是業者內部控管，要求一定的這個規模以上的食品廠，它必須內部建立有它的品質的控管機制，需要有合格的人員來進行把關；第二道防線則是透過第三方食品查驗、公正檢驗單位進行把關；至於第三道防線才是外部稽查，需要由地方衛生局負責現場稽查與執行。

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石崇良表示，在食安稽查人力方面，仍會持續提供地方必要協助。不過，隨著財政收支劃分法修法後，中央可運用的預算資源減少，未來也會要求地方相對配合、增加人力，以因應稽查需求。

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