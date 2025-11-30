食安風暴帶動非籠飼蛋需求 蛋農盼靠品牌突圍

（中央社記者趙彥翔台北30日電）11月初15萬顆檢出農藥芬普尼殘留的雞蛋流入市面，帶動不使用農藥的非籠飼雞蛋詢問度上升；多家蛋農表示，目前非籠飼仍屬小眾市場，建立品牌識別度是能否永續發展的關鍵。

不同於格子籠與豐富籠，平飼母雞可在室內自由活動、沙浴清除寄生蟲，使蛋農不需使用芬普尼，因而避免農藥殘留風險。

彰化全佑牧場負責人張建豐接受中央社電訪表示，改為平飼後最大的優點是蛋量穩定，能降低疾病傳播及氣溫驟降時造成的產量波動，是「從根本解決問題。」

廣告 廣告

他以2022年國內缺蛋為例，指出當時能夠穩定供蛋的，多是非籠飼蛋農。

張建豐2005年退伍後接手家業，當時仍採格子籠飼養，儘管他堅持不使用農藥，並克服重重困難維持蛋的品質，最終仍須配合市場行情低價售出。他直言:「不轉型，我實在看不到未來。」

在與家人各種討論及衝撞後，張建豐決定打造自我品牌，專攻當時仍少見的動物福利雞蛋，盼建立產品鑑別度，最終在2015年成功轉型。

台南立祥畜牧場第3代蔡俊宏則表示，格子籠密集飼養使雞隻難以清除羽蝨等寄生蟲，若不使用農藥，疾病爆發時更難控制。多方考量後，他與家人於2021年決定轉型，歷時3年完成。

嘉義振忠畜牧場於4年前開始轉型，負責人邱茂榮表示，如今非籠飼雞蛋農脫離傳統中盤商，直接面對量販店通路，意味著必須建立品牌知名度，這是目前最大的挑戰。

根據台灣動物社會研究會（以下簡稱動社）20日公布全台4大零售通路雙北格子籠蛋退場進度調查，僅家樂福旗下高端品牌Mia C'bon全面販售非籠飼雞蛋。

動社推動標章協助辨識

現行民眾能透過蛋殼噴印碼（O、F、B、E、C）挑選非籠飼雞蛋，是動社推動多年的具體成果。動社2014年促成農業部公告「雞蛋友善生產系統定義及指南」，並在2017、2018年相繼成立「友善雞蛋聯盟」與「動物福利標章」，提供農民免費稽核，通過即可使用雙標章供消費者辨識。

動社副執行長陳玉敏告訴中央社，台灣雞蛋年產量約83億到88億顆，雞蛋種類已從2012年幾乎全為格子籠蛋，發展到如今約有3成非籠飼雞蛋。她認為，除了動保團體、消費者教育與通路支持外，政府更需提出前瞻政策，協助產業轉型。

陳玉敏說，轉型成平飼有很多知識跟技術要學習提升，「政府必須要有清楚的產業轉型政策及專業團隊的輔導，才能讓蛋農有信心；如果沒有清楚政策，多數農民都只會觀望。」

她表示，非籠飼可提升個別雞隻產蛋率，減少用藥；在空間利用上，平飼系統可蓋多層樓「向上發展」，充分利用土地。

談及價錢問題，陳玉敏表示，動社近4年調查顯示，市售雞蛋（籠飼與非籠飼）7成以上價格約落在新台幣7到13元，其中逾半為格子籠蛋。雖有少數格子籠蛋低於7元，但其生產方式將藥物殘留、雞糞處理、疫病控制等成本外部化，長期下來，消費者要付出更高的健康與社會代價；其中，政府每年編數十億補助傳統蛋農處理雞糞，「那都是你我的納稅錢。」

以農業部2023年的禽舍升級計畫為例，其中4.3億元專用於雞糞處理設備。動社資料顯示，台灣籠養雞糞1年約91萬公噸，以10噸卡車計算需9萬多趟運輸，相較之下，非籠飼雞糞因混合墊料並在通風畜舍自然發酵、乾燥，僅需在淘汰雞群時清運一次，大幅降低成本與污染。

多多益善

蛋農們普遍肯定轉型成果。蔡俊宏說，「對經濟動物好一點，其實也（是）對自己好一點」。轉型10年後，張建豐鼓勵更多傳統蛋農加入；他說，現在平飼技術更成熟、可請教的人也更多，近年幾乎沒聽過轉型後退場的。

張建豐與邱茂榮也表示，雞隻改採平飼後精神更佳、羽翼更飽滿，也更願意與人互動，產蛋率也隨之提升。

邱茂榮說，「以前進去雞舍，感覺牠就是你的生財工具，現在進去牠就有點像是你的寵物，你會想要多付出一些關心。」（編輯：鄧佩儒）1141130