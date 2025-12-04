食安鬧烏龍？高市抽驗台灣鯛爆禁藥遭下架 檢驗設定出錯「局長道歉」

高雄市衛生局4日坦承檢驗設定遭更動，導致誤判結果，局長出面鞠躬致歉。（圖／報系資料照）

高雄市政府衛生局近期執行「114年食品抽驗計畫」，在全聯福利中心路竹中正分公司抽驗市售「台灣鯛魚排（大）」，初步檢出含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，然而，事件於今（4）日出現重大逆轉。高市衛生局坦承，實驗數值的異常是因檢驗人員操作過程中「更改了原始設定值」所致。高雄市衛生局長今早出面向社會大眾公開鞠躬致歉，並強調會將整起事件移送檢調單位進一步釐清是否涉及人為疏失或蓄意造假。全聯福利中心也於今日發布正式聲明，感謝高雄市政府及衛生局第一時間積極調查，迅速還原真相。

高雄市衛生局坦承，經內部調查發現，導致最終檢驗結果為「不合格」的主因，是負責檢驗作業的研究助理更動了原本的分析設定條件，進而影響檢測數據準確性。該名29歲陳姓女研究助理目前已離職。對於此次錯誤檢驗引發社會疑慮與業者困擾，衛生局長今日公開鞠躬道歉，強調將把整起事件移送檢調，釐清是否為人為疏失或蓄意更改，並承諾強化檢驗流程與人員管理制度，確保未來類似事件不再重演。

全聯福利中心也發布了正式聲明，感謝高雄市政府及衛生局第一時間積極調查，迅速還原真相。聲明中肯定高市府展現高度行政效率與責任感，並指出此次事件突顯食安監管的重要性。全聯重申，身為本土企業，一直將食品安全視為最重要的企業承諾，未來將持續配合中央及地方機關推動更嚴格的管理制度，守護消費者健康。

全聯同時表示，每一項商品都承載著生產者的心血與消費者的信任，公司將持續落實源頭管理與品管監測，提供安全可靠的商品，讓消費者安心選購、放心食用。目前該批產品仍維持下架狀態，衛生局呼籲消費者如有購買該品項，可主動與門市聯繫退換，並將後續檢驗報告對外公布，以確保資訊透明，重建消費信心。

