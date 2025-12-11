食安？市場仙草凍疊5層未加蓋 店家：需放涼8小時

台中市 / 綜合報導

有民眾到台中建國市場，直擊仙草店門口疊放好幾桶方形鐵桶，裡頭裝的都是仙草凍，沒加蓋就放置在地面覺得有衛生疑慮，店家解釋，仙草凍做好後無法直接封膜，需要8小時以上放涼，否則容易腐壞發霉，加上仙草凍冷卻後，上面1層膜是硬的，販賣時會切除，不過還是有民眾認為會有灰塵，如果還有其他動物爬過去會造成食安問題。

台中建國市場內，仙草店門口一桶又一桶的方形鐵桶，層層相疊，算一算總共疊了5層擺在門口，鐵桶上全部都沒加蓋子，看的出來桶子內全是仙草凍，民眾拍下畫面說當場就沒了胃口，目擊民眾說：「仙草，放這晚上一整個晚上嗎。」

仙草凍沒有封口直接堆放在地上，民眾擔心會有灰塵或者其他小動物先嚐過，實際回到現場，業者解釋，仙草凍做好後要放8至10小時放涼，如果悶住很容易腐壞發霉。

仙草店業者說：「因為昨天人家跟我講，我就拿袋子蓋，你看蓋著一個晚上都是水氣，回去要在清洗處理過，不是像生魚片直接拿來吃。」

店家也說仙草冷卻後，上面1層膜是硬的沒辦法吃，販賣時會切除，不過還是有民眾認為，仙草沒加蓋有衛生疑慮，但也有民眾力挺認為吃之前會清洗沒有太大問題。

民眾說：「要蓋個東西，對不對，這樣子才不會有灰塵，或者是一些什麼蟲，悶著它會壞掉，它是現做的東西，你市場買回去的東西你本來就是要在清潔過。」

仙草凍存放被質疑有衛生問題，台中市府食安處上門稽查，要求店家限期改善否則將開罰，業者也說會改善仙草凍放的位置，避免再引發衛生疑慮。

