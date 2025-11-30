《食尚玩家旅宿大賞》第三屆！朵拉、納豆頒11大獎 大使楊銘威曝難忘旅行

楊銘威擔任「食尚玩家旅宿大賞」品牌大使。（圖／趙世平攝）

「食尚玩家旅宿大賞」熱鬧登場！集結了眾多旅宿業者共襄盛舉，頒發包括「超豪華服務」、「殿堂級美食」及新設立的「超暖心民宿大獎」等11項大獎。節目主持人朵拉與納豆、曾子余、梁舒涵、風田、卞慶華等人擔任評審兼頒獎嘉賓，共同見證這場盛會。品牌大使楊銘威也分享了他難忘的旅行經驗與住宿喜好，並透露了作為二寶爸的旅宿需求。

此次旅宿大賞活動精彩紛呈，匯集了各地優質旅宿業者。電視台數位事業部總監郭瀧億表示，他們從節目的IP到官網內容，透過行銷社群的宣傳到品牌合作，將所有元素串連起來，形成循環的內容價值點，讓內容能夠延伸成為旅行的靈感來源。

擔任品牌大使的楊銘威在活動中分享了他最印象深刻的旅行經驗。他提到冰島之旅令他難忘，因為當地常有火山爆發，帶給人一種末日般的感受。在住宿方面，楊銘威因拍戲經歷過金色床鋪、特別設計的浴室鏡子等豪華設施，但也曾有過恐怖的住宿經驗。

作為二寶爸，楊銘威特別重視住宿地點是否有適合小朋友的設施，開玩笑希望能有生啤酒喝到飽的服務。當被問及先前被妻子方志友爆料醉後脫口說「離婚」一事，楊銘威幽默回應說，最近即使不喝酒也會說了，但其實並不常說，那只是節目效果，純粹是在開玩笑。適逢結婚10周年，楊銘威也計劃帶家人出遊，正在利用這次機會規劃一波家庭旅行。

