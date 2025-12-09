《食尚玩家》澳門過聖誕 巴鈺喝到微醺竟想伸手摸風田的XX

四季線上／綜合報導

TVBS精采台 《食尚玩家》熱血48小時，主持人風田、朵拉和巴鈺飛往澳門提前過聖誕節，一路吃遍港、葡異國料理，屢屢吃到忘我沉浸在自己的幸福泡泡中。

風田、朵拉和巴鈺在澳門大飽口福，先到獲獎無數，連在地人都排隊的港式茶餐廳，吃上一碗牛尾湯通粉，再到路環碼頭麵館，在充滿老漁村風情的店內，享用濃郁花膠湯麵。最後到澳門米其林餐廳品嚐「十年花雕芙蓉蒸本灣龍蝦」、「菌香釀鴿腿」、「一品杏汁八寶雞」等精緻菜餚，每道菜都經過繁複工序，一端上桌立刻引起三人驚呼，朵拉直呼：「這些菜太像藝術品了。」巴鈺一度吃到沉浸在自己的世界，喃喃自語：「第一次覺得身為美食節目主持人很幸福！」

風田（左）和朵拉與甄子丹蠟像站在一起，一時讓人分不清真假／照片：TVBS提供

3人吃飽喝足到冰雪樂園提前體驗聖誕節氛圍，在漫天飛雪中，風田與巴鈺頭靠頭即興扮演起虐心情侶，風田煞有其事滴上淚痕。3人隨後到名人蠟像館裡，和各路國際巨星蠟像玩得不亦樂乎，巴鈺和奧黛麗赫本共進下午茶、風田作勢被李小龍踢歪臉，還拉著朵拉跟甄子丹比劃招式。巴鈺此行心情大解放，在當地人帶領下，到巷子內道地的葡萄牙餐廳，一進門就豪邁點一杯啤酒，還與店內外國人舉杯對飲，引來其他客人歡呼，喝到微醺之際，竟對著風田說：「可以摸你耳朵嗎？」無厘頭發言逗得所有工作人員大笑不已。

朵拉（右起）、巴鈺和風田演起「劇中劇」／照片：TVBS提供

這次澳門行3人還別開生面拍攝「劇中劇」抽獎影片，由巴鈺擔任導演拍出默片《手提箱深處的秘密》。風田和朵拉扮演特務，四處追查怪盜巴鈺，要挖出她手中鐵箱的秘密，靠著朵拉美人計聲東擊西，風田成功奪走手提箱，最終揭曉箱中抽獎關卡。巴鈺表演經驗豐富，在每個受訪店家一邊錄節目，一邊抓緊時間導戲，在鏡頭外出聲指導風、朵二人「互看、吃驚、追出去」，最後在短短80秒呈現出追逐、變裝的逗趣黑白片，完成她開場放話「48小時拍大片」的心願。

