食慾全沒！滿桌小強還喝到蟲？高雄連鎖餐廳認了...衛生局出手開罰

高雄市三民區某連鎖餐廳遭爆料有蟑螂、湯壺中有蟲，衛生局前往稽查。高市府衛生局提供



高雄三民區一家連鎖餐廳遭消費者爆料環境不潔，桌上出現多隻蟑螂，且湯壺內也有蟲，嚇得胃口盡失，並將影片Po網。高市府衛生局獲報後派員稽查，雖未現場發現蟲害，但也發現食材未覆蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，業者則坦承爆料影像屬實，衛生局將依法裁罰並責令限期改善。

有民眾日前到高雄市三民區一家連鎖餐廳用餐，卻發現桌面出現多隻蟑螂爬行，上菜後更在湯壺內發現小蟲，連茶杯也被指有污垢，讓一家人當場食慾全失，隨即結帳離開，相關畫面曝光後引發關注。

衛生局於14日接獲通報後，立即派員前往現場稽查，現場雖未發現茶杯污垢，也未見小蟲及蟑螂蹤跡，不過業者坦承消費者提供的影像內容屬實。

衛生局表示，將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》第8條及《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」進一步查察，發現業者雖定期委外清消，並完成食品業者登錄及投保產品責任險，但仍存在多項缺失，包括冷凍庫溫度不足、部分食材未加蓋保存、垃圾桶未加蓋，以及從業人員未依規定完成健康檢查等情形。

衛生局已責令業者限期改善，若屆期未完成改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，處以6萬元以上、最高可達2億元罰鍰。

