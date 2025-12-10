食慾差又腹漲！她半年暴瘦10公斤竟罹胰臟癌 醫籲出現「3症狀」需警覺

食慾差又腹漲！她半年暴瘦10公斤竟罹胰臟癌，醫籲出現「食慾差、吃胃藥無效、糖尿病」需警覺。圖／翻攝自林相宏臉書

一名70歲女性近半年出現食量減少、暴瘦10公斤，甚至晚上需彎腰入睡才能舒緩不適，多次就醫接受胃鏡、腹部超音波及抽血檢查，皆未找到病因，但症狀卻日益加重，最終透過胰臟內視鏡檢查，才確認罹患胰臟癌，並合併血管侵犯及淋巴轉移，須先進行化療控制腫瘤。禾馨民權健康管理診所院長林相宏提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，腹部超音波常無法偵測，若出現「3大症狀」須提高警覺。

70歲婦半年瘦10公斤！食慾差、腹脹 竟確診胰臟癌

禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享案例，一名70歲女性患者近半年來逐漸出現食量減少、腹脹、容易噁心的情況。尤其過去3個月，晚上除了腹痛外，背部也感到不適，甚至需要彎腰入睡才能稍微舒緩症狀，導致睡眠品質大幅下降。半年內，她體重減輕了約10公斤。

患者曾至醫學中心就診，胃鏡檢查顯示胃食道逆流及幽門桿菌感染，醫師建議先進行殺菌治療，並安排腹部超音波檢查，兩次結果均顯示正常。抽血則發現患者有嚴重糖尿病，但服藥後症狀仍未改善，她也曾更換三位醫師並調整用藥，仍無法緩解病情。

家屬因此尋求林相宏協助，他表示「我跟她說，就是檢查胰臟就對了，胰臟內視鏡超音波是最準確的方式。」檢查結果顯示，患者已罹患超過4公分的胰臟癌，並合併血管侵犯及淋巴轉移，目前只能先以化療縮小腫瘤。

林相宏說明「傳統胃鏡」與「內視鏡超音波」的不同。圖／翻攝自林相宏臉書

林相宏說明「腹超」與「內視鏡」差別

為何腹部超音波常無法偵測胰臟問題？林相宏解釋，胰臟位於腹部深處，前方有胃腸氣體阻擋，導致超音波很難完整呈現胰臟全貌。研究指出，胰臟超音波無法看清的機率高達92.4%，尤其胰臟頭尾部容易被肋骨與腸氣遮蔽，即使透過其他檢查發現早期胰臟癌，再回頭使用腹部超音波，也有超過5成機率找不到腫瘤。

相對而言，胰臟內視鏡超音波可直接進入胃部，緊貼胰臟表面掃描，避免空氣及皮下脂肪干擾，即便是0.5公分的小腫瘤也能清楚顯現，準確度甚至超越磁振造影與斷層掃描。

胰臟是最沉默的器官 若出現「3大症狀」要警覺

此外，林相宏也提醒，類似案例並非少數， 若出現食慾下降、腹痛服胃藥無效，或突然罹患糖尿病等情況，一定要警覺胰臟可能出問題， 及早檢查可提高治療成功率。



