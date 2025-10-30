食材作畫 翻炒出家的溫度！南市學校午餐親子料理競賽十月開跑 廣邀親子攜手共創回憶

記者許旗成/台南報導

看見孩子天馬行空的創意！臺南市教育局舉辦2025學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽溫馨登場，邀請具有料理魂的國小三至六年級及國中學生揪家長一起來挑戰，用食材作畫、用味蕾說故事，共同創造獨一無二的親子回憶。報名日期自10月1日起至12月12日止，歡迎手刀報名，不僅有豐富獎金，獲獎隊伍更將受邀於現場展現廚藝實力！



市長黃偉哲表示，臺南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之冠。透過學校營養師與廚師嚴格把關午餐菜單品質，確保學生吃得營養、健康又美味。學校午餐團隊廚藝競賽今(2025)年已邁入第七屆，在專業團隊競賽外，再創「學校午餐親子料理競賽」，期望小手牽大手共同發揮創意，設計美味又營養的特色料理，用實際行動落實均衡飲食精神，從廚房開始培養孩子對飲食的參與與自信，強化正確且健康的飲食習慣。

教育局長鄭新輝表示，臺南市特別將「食育」列為第六育，創新全國推出「餐前五分鐘」飲食教育方案，結合午餐食材、主題海報與營養師創作影片，將健康的飲食觀念深入日常生活。今年也持續辦理親子料理競賽，開放學童與家長將創意融入學校午餐菜單，設計多元料理，展現平時食育教育的成果。此外，教育局為鼓勵獲獎隊伍創下佳績，除特予以金牌8,000元獎金、銀牌5,000元獎金、銅牌3,000元等豐厚獎金，也增添優秀作品獎3至5名，並邀請前三名至第七屆學校午餐廚藝競賽決賽日會場進行得獎作品現場實作，現場也將票選「人氣料理王」作品，加碼獎金1,000元，機會難得，歡迎有興趣學童與家長踴躍報名參加！

教育局補充說明，2025臺南市學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽已於10月1日開放報名，將至12月12日晚間11時59分截止。參賽者須以「料理調色盤」為概念，設計一套色、香、味俱全之菜單，由特聘美食領域專家，針對所有投稿資料進行書面審查，預計115年1月12日於教育局公告系統發布獲獎名單，金、銀、銅牌者須於115年1月27日參加實作邀請賽暨頒獎典禮，相關報名資訊歡迎至「臺南市午餐教育資訊網」(https://lunch.tn.edu.tw/news/123)查詢。