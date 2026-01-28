食材放冰箱就沒事？ 食藥署曝4大收納重點：7分滿才安全
春節連假即將到來，不少家庭已經準備要大掃除，並大肆採購年貨、食材。食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」點出4項冰箱收納的重點，提醒民眾注意「先進先出」、定期清潔，才能真正吃得安心：
1、冰箱保持冷氣流通、穩定內部溫度：冷藏0°C～7°C；冷凍低於−18°C。
2、熱食及易腐敗菜餚，應即時冷藏。
3、生食、熟食分層存放；乳製品、熟食應放冷藏上層，儘早食用；雞蛋保留原包裝，存放冰箱內部；蔬果保留原包裝或用透氣袋，放置蔬果室；生肉、海鮮要擦乾血水，分裝冷凍。
4、先到期或先進先出、定期清理：註記存放日期，冰箱每月清潔與除霜至少1次。
另外，食藥署也曾建議，可以使用小蘇打、檸檬水、酒精擦拭，保持冰箱清潔；食品存放冰箱時，應以冰箱7分滿為原則，注意不要擋住出風口；生食熟食要分開收納，清潔度較高的食物（如熟食）放在冰箱內上架，清潔度較低的食物（如生食）則置於下架，如果空間不夠，建議使用保鮮盒分類疊放。
食藥署提醒，冰箱保存的食品並非永遠不會變質，可以在包裝袋上標示購買日期，遵守「先進先出」，並於保存期限內食用完畢。
