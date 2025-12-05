食物中毒? 吃港式餐廳腹瀉高燒 2歲兒染沙門氏菌住院8天
中部中心/綜合報導
台中一名張小姐，16日晚間一行7個人，前往西屯區一間知名港式餐廳用餐，沒想到事後竟有2小3大，陸續腹瀉發燒等症狀，兩歲的兒子更是高燒40度，在醫院住了8天，張小姐指控店家事後態度消極，對此業者駁斥，台中市食安處獲報也派員前往稽查。
食物中毒？吃港式餐廳腹瀉高燒 食安處：採檢均陰性.列高風險對象(圖/民眾提供)
兩歲小男童，眉頭深鎖，露出痛苦表情，讓媽媽看了相當心疼，住院檢查發現，竟然是沙門氏菌感染，讓媽媽懷疑是到餐廳用餐後食物中毒。事發在16日晚間，張小姐一行人，到台中西屯區，這間港式餐廳用餐，結果餐後兩位小孩和三位大人，陸續出現腹瀉、發燒、腹痛等食物，兒子更是住院八天，懷疑其中一道松露滑蛋蝦仁，可能是問題來源。
張小姐不滿業者事後處理態度 此業者也出面反駁(圖/民視新聞)
張小姐不滿，業者事後處理態度，指控店家從一開始會關心，到後來不斷拖延，說要等報告，最後更是已讀不回，對此業者也出面反駁。
食安處採檢雖然檢體未檢出有食品中毒相關病菌 不過發現餐廳有部分衛生缺失未來也會加強稽查(圖/民眾提供)
台中市食安處獲報，也派員前往稽查。食安處補充，因為民眾通報，和事發時間已經距離五天，雖然檢體未檢出有食品中毒相關病菌，不過發現餐廳有部分衛生缺失，未來也會加強稽查
原文出處：食物中毒？吃港式餐廳腹瀉高燒 食安處：採檢均陰性.列高風險對象
