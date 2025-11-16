食物中毒？恆春吃完海鮮9人上吐下瀉送醫 衛生局出動稽查

屏東縣衛生局於事發後迅速採取行動，技正呂孟倫表示，受影響的9人中有一名12歲小孩，其餘皆為成人。（圖／TVBS）

屏東墾丁傳出疑似食物中毒，台南有一間公司上百人的員工旅遊，15號在恆春一間海鮮餐廳用完餐，其中9人傍晚入住飯店時開始出現上吐下瀉，晚上還緊急到醫院治療，雖然當下就立刻出院，但衛生局獲報，16號一早仍到餐廳稽查，而店家也出面喊冤。

屏東縣衛生局於事發後迅速採取行動，技正呂孟倫表示，受影響的9人中有一名12歲小孩，其餘皆為成人。（圖／TVBS）

屏東縣衛生局於事發後迅速採取行動，技正呂孟倫表示，受影響的9人中有一名12歲小孩，其餘皆為成人，他們在就醫後當天就已離院。呂孟倫進一步說明，這些遊客在下午就開始感到身體不適，到了晚間才前往就醫。據了解，這起疑似食物中毒事件發生在台南一間公司的員工旅遊過程中，全團共有149人於15日中午在恆春知名海鮮餐廳用餐。

廣告 廣告

用餐菜單包含了該餐廳招牌的涼拌河豚皮、花鯧米粉湯、薑醋白蝦以及椒鹽紅槽鰻等菜色。（圖／TVBS）

根據資料顯示，用餐菜單包含了該餐廳招牌的涼拌河豚皮、花鯧米粉湯、薑醋白蝦以及椒鹽紅槽鰻等菜色。雖然有人懷疑可能是涼拌河豚皮出現問題，但衛生局尚未完全釐清原因。面對質疑，該餐廳業者強調，他們使用的是刺河豚的河豚皮，完全沒有毒性，與日本生食用的河豚完全不同。業者還表示，當天餐廳其他客人和員工都沒有出現類似不適反應。

該餐廳業者強調，他們使用的是刺河豚的河豚皮，完全沒有毒性。（圖／TVBS）

值得注意的是，餐廳方面對於這群遊客是否曾在店內用餐並未給予確認，對衛生局前來稽查的態度也顯得相當低調。雖然這些遊客的症狀發作時間符合食物中毒的特徵，但由於全團上百人中僅有9人出現問題，因此是否為餐廳食材問題，或是這些人先前已攝取了其他有問題的食物，仍有待衛生局進一步調查釐清。

更多 TVBS 報導

噁！男點外送收「結塊臭酸」黑豆漿 總公司：門市商品均正常

臭蟲入侵！ 台南旅館枕頭．床單全都是 嬤嚇壞不敢睡

獨／「小小一隻竟收這價」 女客怒控漁港明蝦太貴 業者曝成本真相

吃豬粉腸有石頭！ 民眾崩潰疑沒洗乾淨 衛生局上門稽查

