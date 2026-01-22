食物掛機車最危險！彰化賊偷走便當、肉羹麵爽吃 挨罰12萬不然要坐牢

台灣人常將便當掛在機車上。（示意圖）

網路曾經討論在台灣最容易被偷的物品，「食物才最危險，錢反而安全得很」。彰化鹿港施姓男子就是「機車偷吃賊」，去年兩度偷走他人掛在機車上的便當、魷魚肉羹麵及炸豬排等熱食，被害人報案後，警方透過監視器查出，他還偷走另一部機車置物箱內財物2300元。彰化地方法院一審認為，施男恣意犯下3起竊案，且未與被害人達成和解，依竊盜罪判拘役120日，如易科罰應罰12萬元。

判決指出，施男去年8月某日傍晚行經鹿和夜市，看到路旁女騎士將價值75元的便當掛在機車掛鉤，就順手偷走便當享用；去年10月19日中午，施男在鹿和夜市又看到另名機車騎士將購買的魷魚肉羹麵及價值70元的炸豬排掛在機車掛鉤，再度偷走吃掉。

廣告 廣告

被害人報警後，警方調閱監視畫面辦案，竟發現施男不只偷了魷魚肉羹麵及炸豬排，第二次犯案的兩天後，他在鹿和夜市看到路旁機車的置物箱沒關緊，就打開置物箱偷走裡面的黑色皮夾，得手2300元現金後，將放有身分證、健保卡、汽機車駕照的皮夾隨意丟棄。

施男觸犯3件竊盜罪被起訴，法官認為施男並非無謀生能力，卻恣意竊取他人財物，且迄今未與3位被害人和解，3案依竊盜罪分處拘役40日、拘役50日等，合併應執行拘役120日，如易科罰金，以1千元折算1日。





更多《鏡新聞》報導

氧氣面罩讓給她...勇消詹能傑搶救50分鐘殉職 醫揭「無法插管」無奈

「兒童台最正姐姐」自曝10年婚姻觸礁 已簽離婚協議老公急挽回

「最美議員」顏翎熹親回1字表態拚連任 網紅小商人是否操盤受矚