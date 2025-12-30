食物短少又遇禽流感 智利洪堡企鵝剩不到2萬隻列入「瀕危」

智利最具象徵性的洪堡企鵝（Spheniscus humboldti）在食物欠缺、禽流感等多重威脅下，剩下不到2萬隻。智利政府11月將洪堡企鵝在智利的受脅等級從「易危」（VU）提升至「瀕危」（EN），顯示牠們的生存危機。

數量銳減陷N重危機

洪堡企鵝得名自德國自然科學家洪堡（Alexander von Humboldt），身長約67～72公分，重約5公斤，是少數分布在溫帶地區的企鵝，生活在智利、秘魯的岩石海灘，是當地的明星物種。

廣告 廣告

全球約80%洪堡企鵝生活在智利太平洋沿岸地區。智利康塞普西翁大學（Universidad de Concepcion）學者估計，牠們在1990年代後期約有4萬5000隻，如今剩不到一半，低於2萬隻。

國際自然保育聯盟（IUCN）將物種受脅等級由低到高為：無危（LC）、近危（NT）、易危、瀕危、極危（CR）、野外絕滅（EW）、絕滅（EX）。智利環境部重新檢視境內洪堡企鵝的生存狀態後，確認牠們處境更加艱難，應納入「瀕危」。

阿根廷環境新聞媒體《Noticias Ambientales》指出，洪堡企鵝的危機極為多元，主因是刺網漁具纏繞。大規模商業捕撈沙丁魚與鯷魚，則讓牠們的食物來源大減，威脅生存。

此外，2023年禽流感大爆發，不少洪堡企鵝死於疫情。2024年遭逢強勁的聖嬰現象，食物短缺，企鵝撫育困難。氣候變遷導致洋流轉變，讓洪堡企鵝處境艱辛雪上加霜。

智利國家動物園海洋生物學家邱比洛（Guillermo Cubillos）告訴《路透社》，若威脅持續，牠們可能會從「瀕危」變成「極危」，幾近永遠滅絕。

食物大減 繁殖困難

「保護企鵝，就是保護我們這個沿海國家的未來。」智利環境部長羅哈斯（Maisa Rojas）表示，智利人民深愛洪堡企鵝，牠們的處境反映出氣候變遷與海洋生態系的壓力。洪堡企鵝受脅等級的變更是一項警訊，須加以重視。

專研洪堡企鵝的獸醫艾斯（Paulina Arce）表示，新等級顯示，永續漁業法規必須更嚴格，從工業規模漁業到小型漁業均要加嚴。

艾斯說，當前的保育措施顯然不足以保護企鵝，還需要進一步的配套措施。他強調，立法才能保障人與自然的共存。

智利安德烈斯貝洛大學（Universidad Andrés Bello）研究員西蒙尼（Alejandro Simeone）指出，洪堡企鵝到四到五歲左右才開始繁殖，想讓牠們恢復至原本的族群數量需要花上相當長的時間。

雖然這次「瀕危」層級的變更僅限智利，但專家希望，IUCN檢視全球瀕危物種紅皮書時，能將洪堡企鵝的困境納入全球評估。