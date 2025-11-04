食物銀行實物給付去年助313萬人 衛福部擬《社救法》列專章

衛福部11月4至6日辦理實物給付國際交流活動，邀集美、德、日、韓四國專家與我國政府及民間單位代表，進行經驗分享交流。（衛福部提供）

衛福部督導地方政府結合民間團體，推動食物銀行等多項「實物給付」服務，將食物、日常所需品直接發給弱勢民眾，去年共提供313萬人次照顧。衛福部指出，我國推動「實物給付」近25年，但至今仍未入法，已規劃在社會救助法修法草案中，增列「實物給付專章」。

社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，為擴大照顧弱勢，衛福部督導地方政府結合民間團體，推動食物銀行等多項「實物給付」服務，去年共提供313萬人次照顧，其中47％為低收入戶、中低收入戶，53％為經濟不利處境者，以減輕弱勢家庭生活壓力。

台灣推動實務給付服務近25年，但過去沒有完整法制規範。楊雅嵐表示，為落實《社會福利基本法》第13條對基本生活保障的多元型式，正積極研議將「實物給付」納入社會救助體系，目前衛福部已在社會救助法修法草案中，增列「實物給付專章」，並鼓勵各級政府整合公私部門資源、各部會攜手合作，擴大近貧家庭照顧。

楊雅嵐說明，實物給付專章約有6、7條條文，範圍明確，希望更符合在地需求。專章明文以多元方式提供經濟不利處境個人或家庭日常生活物資援助，並規範衛生安全及品質維護、結合民間資源辦理、管理運用及調度、勸募、減免稅捐及公開徵信等規定。

衛福部去年4月預告修正社會救助法，至今已超過1年半，仍未送進行政院。楊雅嵐表示，目前仍在持續與地方、民團取得共識。

衛福部11月4至6日辦理實物給付國際交流活動，邀集美、德、日、韓四國專家與我國政府及民間單位代表，進行經驗分享交流。今日活動為「實物給付國際交流研討會」，聚焦「提供食物與生活物資的服務」，於會前安排參訪桃園安家實物銀行、台灣食物銀行聯合會、北區倉儲中心等多處實物銀行據點。

楊雅嵐表示，我國實務給付服務特色，包括社會救助導向、兼重物資及食物之提供、結合專業社工評估與服務、著重公私協力，以及服務社區化、在地化與多元化特性。美國特色則是倉儲型與制度型食物銀行的跨區運作整合；德國強調「惜食」與社會責任，日本偏重食物救助及民間主導取向；韓國採公私協力，但政府主導性較多。

衛福部明日將辦理「實物給付國際交流實務工作坊」、後天則將召開「國際實物給付政策跨部會交流會議」，邀請4位國外專家與農業部、環境部、教育部、財政部、經濟部、內政部、國防部、金融監督管理委員會等單位進行國內推動此項政策之合作交流。

