食物「放冷凍還是會壞」！常見4大錯誤 讓你吃到變質品

食物放在冷凍庫並不表示可以永久保存。圖／攝影陳儷文

你家也有「阿嬤的冰箱」嗎？是否有許多食物放在冰箱冷凍庫，一放就是幾個月呢？千萬要小心了，冷凍食物並不代表食物不會變壞，想要永久保存更是不可能的事情，食藥署提醒，如果保存與解凍方式不當，不僅會影響品質，更可能帶來食安風險。

冷凍確實能延緩微生物生長，降低食品腐敗速度，但不代表食品可以無限期保存。即使在冷凍零下18°C的環境中，酵素反應與脂肪氧化仍會持續進行，使食品出現風味劣變、油耗味甚至營養流失。更何況一般家庭的冰箱冷凍庫，無法達到零下18°C的低溫。

常見的食品保存錯誤

忽略有效日期：許多人習慣「先塞進冷凍庫再說」，忽略了包裝上的標示，導致食品過期。

家用冷凍庫溫度不穩：開關頻繁或空間不足，容易讓溫度升高，加速食品劣變。

拆封後未密封保存：接觸空氣會導致凍燒現象，使表面乾癟、口感粗糙。

囤貨過量：一次購買大量冷凍食品卻未能即時食用，反而增加過期或變質的風險。

另外，冷凍食品在解凍的過程中，如果沒有注意溫度的控制，可能落入細菌快速繁殖的「危險溫度帶」。了解這個區間的風險，有助於我們在處理冷凍食品時採取更安全的措施。

廣告 廣告

食藥署提醒，低於7°C的話微生物繁殖速度明顯下降，冷藏儲存有助延緩腐敗；高於60°C的話，多數細菌無法存活，徹底加熱可達到殺菌效果。

冷凍食品正確解凍方式

冷藏解凍（最推薦）：將冷凍食品提前移至冷藏室慢慢解凍，可最大限度保持風味與降低細菌孳生風險。

流水解凍：將密封包裝放入冷水中並保持流動，有效率但應立即烹煮，避免細菌繁殖。

微波爐解凍：使用微波解凍功能快速處理，但須注意受熱均勻性，且解凍後不可再冷藏。



回到原文

更多鏡報報導

台灣人吃壽司「獨特點菜法」 日本人嚇傻：怎麼會這樣？

男子3天無法排便！醫檢查大驚：菊花裡面有瓷杯 下場超慘

去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決