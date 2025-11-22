食物「放冷凍還是會壞」！常見4大錯誤 讓你吃到變質品
你家也有「阿嬤的冰箱」嗎？是否有許多食物放在冰箱冷凍庫，一放就是幾個月呢？千萬要小心了，冷凍食物並不代表食物不會變壞，想要永久保存更是不可能的事情，食藥署提醒，如果保存與解凍方式不當，不僅會影響品質，更可能帶來食安風險。
冷凍確實能延緩微生物生長，降低食品腐敗速度，但不代表食品可以無限期保存。即使在冷凍零下18°C的環境中，酵素反應與脂肪氧化仍會持續進行，使食品出現風味劣變、油耗味甚至營養流失。更何況一般家庭的冰箱冷凍庫，無法達到零下18°C的低溫。
常見的食品保存錯誤
忽略有效日期：許多人習慣「先塞進冷凍庫再說」，忽略了包裝上的標示，導致食品過期。
家用冷凍庫溫度不穩：開關頻繁或空間不足，容易讓溫度升高，加速食品劣變。
拆封後未密封保存：接觸空氣會導致凍燒現象，使表面乾癟、口感粗糙。
囤貨過量：一次購買大量冷凍食品卻未能即時食用，反而增加過期或變質的風險。
另外，冷凍食品在解凍的過程中，如果沒有注意溫度的控制，可能落入細菌快速繁殖的「危險溫度帶」。了解這個區間的風險，有助於我們在處理冷凍食品時採取更安全的措施。
食藥署提醒，低於7°C的話微生物繁殖速度明顯下降，冷藏儲存有助延緩腐敗；高於60°C的話，多數細菌無法存活，徹底加熱可達到殺菌效果。
冷凍食品正確解凍方式
冷藏解凍（最推薦）：將冷凍食品提前移至冷藏室慢慢解凍，可最大限度保持風味與降低細菌孳生風險。
流水解凍：將密封包裝放入冷水中並保持流動，有效率但應立即烹煮，避免細菌繁殖。
微波爐解凍：使用微波解凍功能快速處理，但須注意受熱均勻性，且解凍後不可再冷藏。
