食用油別亂用！醫曝「1類油」恐刺激4癌細胞生長 選油標準曝光

「油」是許多人烹飪時不可或缺的食材之一。對此，放射腫瘤科醫師廖志穎表示，油脂中的Omega-6會刺激乳癌細胞生長，所以建議民眾盡量選擇芥花油、橄欖油、苦茶油等Omega-3與Omega-9較高的食用油。

廖志穎曾在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文指出，常見油脂包含多元不飽和脂肪酸Omega-3、Omega-6、單元不飽和脂肪酸Omega-9 以及飽和脂肪酸，這些油脂不僅是重要能量來源，也是細胞生長所需，能協助人體吸收脂溶性維生素、構成細胞膜與荷爾蒙等，以維持正常生理機能並穩定情緒。

廖志穎根據研究分析說明，在動物實驗中，Omega-6會刺激三陰性乳癌細胞生長，也會刺激攝護腺癌、大腸癌與肝癌等腫瘤。國人飲食習慣多以大量肉類、芝麻油、大豆油及葵花油為主，這些食物中含有較高的飽和脂肪酸與Omega-6。

廖志穎表示，如果想挑選較好的食用油，應選擇Omega-3與Omega-9含量較高、具有抗發炎效果的油，如芥花油、亞麻油、紫蘇油、橄欖油、酪梨油與苦茶油；而大豆油、花生油、玉米油、葵花油、葡萄籽油等Omega-6含量偏高，建議少量攝取。

