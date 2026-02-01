食用油加太多燒了漢堡店！工讀生要為「假會」付出代價…判賠24萬元

社會中心／洪正達報導

嘉義民雄鄉一間漢堡店2023年4月某晚發生大火，店家認為工讀生在沒有顧客點餐的情況下自行烹煮食物，導致加了過量的食用油導致起火，於是向工讀生提告求償30萬元，案經嘉義地院簡易庭審理後判決工讀生免賠，但店家不服上訴後，認為火災與工讀生操作瓦斯爐煎鍋不慎與火災有因果關係，判他要賠償24萬元，全案逆轉並定讞。

判決指出，店家主張在2023年4月1日晚間8點，店內沒有其他客人點餐，工讀生卻獨自使用煎鍋烹煮，導致加油過量起火燃燒，當時店外仍有2名熟客駐足，工讀生未在第一時間求救，卻在火勢無法收拾才呼救，導致店內生財器具燒毀；這起火警也造成店家於同年4月1日起到6月15日間無法營業，扣除折舊後向工讀生求償30萬2950元。

廣告 廣告

工讀生聲稱自己剛上班一個月，火災起因是瓦斯爐周邊堆積油垢導致火勢蔓延，且店內堆放大量易燃物品，導致火勢一發不可收拾，再加上店家未依消防法規於廚房內設置滅火器，導致第一時間無法撲滅，且自己當時看到火後，就已經將瓦斯爐及瓦斯桶全部關閉，也向店內的客人求救，還跑到鄰近店家借用滅火器，再請客人向火源噴灑，並通報119。

案經嘉義地院審理後，認為從消防局的調查鑑定中，確定起火點在店內西側中間，摺疊桌上瓦斯爐附近，因此烹煮不慎引發火災的可能性較大，再加上工讀生確實因操作不慎引發火災有過失，與災後遭受燒毀的物品有因果關係。

法官審酌店內各項損失，營運狀況以及商圈特性後，認為物品損害總價為19萬元，再加上營業損失5萬元，工讀生必須賠償24萬元，全案定讞。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

闖女子宿舍脫褲問「幫我打手X好嗎？」她嚇哭還被敲頭！惡男的報應來了

女鄰居突要老公當「聖誕出租物」人妻崩潰…她再怒嗆：我們睡了很多次喔

盆栽不見…屋主心碎「裡面有骨灰」警調查也吃驚：80歲阿公偷走的

網友稱「打神明名號做畜生事」遭24萬粉網紅提告 法官：純屬臆測

