食用油用得對比買得貴重要！ 營養師推不踩雷挑油4原則

〔記者王俊忠／台南報導〕在健康意識提升的現今社會，「吃對油」已成為家庭飲食的重要關鍵。台南市立醫院營養師表示，日常使用的油品看似普通，但脂肪酸組成卻深深影響身體代謝、心血管健康與慢性疾病風險，若能挑選合適的油脂，不僅可減輕身體負擔、也能讓飲食更加安全。

台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，選油時最重要的是「脂肪酸比例」，依美國心臟學會建議，飲食中多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸與飽和脂肪酸的理想比例為1：1.5：0.8；Omega-3、Omega-6、Omega-9 則以1：1：3 最為均衡。多元與單元不飽和脂肪酸可幫助維持代謝、支持心血管健康，值得民眾優先選擇。

廣告 廣告

面對超市中眾多油品，鄭婉苓整理選油的4大重點：1.優先選具有檢驗與認證的產品，確認是否通過相關安全檢驗，有助提升油品的可靠度；2.選擇信譽佳、標示完整的品牌，避開標示不清或來源不明的產品，選擇品質把關嚴謹的品牌更安心。

3.以不飽和脂肪酸為主要依據：依脂肪酸建議比例挑油，有助保護心血管與維持代謝平衡；4.多選富含 Omega-3、Omega-9 的植物油：如亞麻仁油、橄欖油、苦茶油，能降低慢性發炎與氧化壓力，是家庭常備的健康油。

鄭婉苓提醒，油品需依特性正確使用，亞麻仁油適合涼拌、不耐高溫；橄欖油適合中低溫料理；苦茶油耐熱佳，適合熱炒。日常建議以蒸、煮、燉、涼拌等方式取代油炸與高溫煎炒，避免重複使用煎炸過的油，以減少氧化物質帶來的身體負擔，而且油脂不是吃越少越好，而是要「吃對種類、用對方式」，只要掌握挑油原則並正確烹調，就能守護全家人的健康。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

健康網》玫瑰鹽更健康？ 營養師：碘攝取不足影響代謝、內分泌

健康網》愛地球這樣做 3招吃得環保又健康

