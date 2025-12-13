食用紙入菜 新北設計中心揭紙材應用

新北市設計中心執行長朱惕之表示，今年設計中心以永續紙造所展覽為基礎，透過設計力推動城市治理與產業創新。（圖：新北市文化局提供）

▲新北市設計中心執行長朱惕之表示，今年設計中心以永續紙造所展覽為基礎，透過設計力推動城市治理與產業創新。（圖：新北市文化局提供）

紙張除了書寫、包裝之外，還能以什麼方式走入日常生活？新北市設計中心日昨晚間舉辦年度成果活動「紙感共聚」，以「紙感餐會」為亮點，攜手台灣手工造紙代表廣興紙寮，以可食用紙為創新元素，從嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗切入，呈現紙材在永續設計與跨界應用上的多元可能，引導民眾以更科普、生活化的方式理解紙張與材料設計的新樣貌。

新北市文化局表示，廣興紙寮以台灣植物纖維為基礎，長年推動自然造紙工藝，更進一步延伸為「可食用紙」，以紫蘇、刺蔥、蔥、玫瑰花瓣等蔬果纖維取代紙漿，製成能入口、帶有自然香氣的食用紙，可切絲、烘烤或入菜，並發展成「紙飯糰」、「紙燒餅」等創意點心，展現紙張在飲食文化中的全新可能。「紙感餐會」以紙泡茶與季節性食材入菜的可食用紙為主軸，透過五感體驗呼應設計中心今年展出的「永續紙造所」主題，讓紙張從工藝與材料研究走入更具體的生活場景。

新北市設計中心執行長朱惕之表示，今年以「永續紙造所」展覽為基礎，從材料研究、跨界合作到城市品牌的實踐，持續以設計力推動城市治理與產業創新，未來也將以永續精神為核心，深化與在地的連結，讓設計成為推動城市韌性的動能。

設計中心也展現一年來在城市品牌與產業合作上的成果。協助淡水古蹟博物館完成全新品牌識別設計，並促成與一之鄉、掌門精釀、春一枝等民間品牌的跨界合作，共同開發具有博物館特色的商品，讓文化內容因設計思維而更易被看見。