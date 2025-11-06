食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因

近日中國一名男子在使用剩飯來做炒飯食用後，出現劇烈腹痛、嘔吐與休克症狀，被緊急送往醫院ICU加護病房治療。（示意圖／翻攝unsplash）

雖然周星馳的電影教我們「炒飯要好吃，記得要用隔夜飯」。不過近日在中國，卻有一名男子在使用剩飯來做炒飯食用後，出現劇烈腹痛、嘔吐與休克症狀，被緊急送往醫院ICU加護病房治療後才脫離險境。

綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重休克，狀況危急。經該院ICU醫務人員全力搶救，最終才將他從鬼門關前拉了回來。

根據院方說明，姚先生確診的是「蠟樣芽孢桿菌」所引起的「炒飯症候群」（Fried rice syndrome），該菌常見於米飯、炒飯等澱粉類食品，尤其在室溫存放條件下易大量繁殖並產生毒素，即使經過再次加熱也難以徹底消滅。人體若攝入被蠟樣芽孢桿菌污染的食物後，就可能引發劇烈的胃腸道反應，嚴重時可導致器官衰竭，甚至危及生命。

專家進一步指出，蠟樣芽孢桿菌食物中毒在夏、秋2季特別常見。隔夜的米飯、麵包、酒釀等澱粉類食物均是高風險食品。這類污染往往不易通過外觀、氣味察覺，使得防範更加困難。

專家呼籲，剩菜剩飯若無法當天食用，應儘快冷藏並徹底加熱後食用；若氣味或顏色異常，寧可丟棄也別冒險吃下肚。

