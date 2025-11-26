「食當季，吃在地」桃園好農新滋味！與蕃薯藤家族聯名推出西點禮盒

桃園休閒農業區資源多元且特色分明，除四季遊程外，更蘊含豐富在地農產與飲食文化。圖：農業局提供

桃園農業新味覺體驗

桃園市政府農業局攜手蕃薯藤家族聯名打造特色商品

桃園休閒農業區資源多元且特色分明，除四季遊程外，更蘊含豐富在地農產與飲食文化。桃園市政府農業局攜手機場捷運沿線休閒農業區，包含蘆竹區大古山、坑子溪及大園區溪海休閒農業區，與知名品牌「蕃薯藤家族」跨界合作，共同規劃聯名特色商品。透過前期舉辦「食當季，吃在地」選品活動，彙整三大區域代表性農產，運用最新鮮在地食材轉化為精緻西點禮盒，讓桃園農產以嶄新樣貌走入大眾生活，並持續推動選品深化與通路拓展，提升桃園休閒農業品牌形象與吸引力。

大古山、坑子溪及大園區溪海休閒農業區，與知名品牌「蕃薯藤家族」跨界合作，共同規劃聯名特色商品。圖：農業局提供

桃園限定西點禮盒風味亮相

西點禮盒精選蜂中雞園的大古山春蜜製作「蜂蜜燕麥穀物片」、新星茶業「蘆峰烏龍茶切片餅乾」、豐舟農園「迷迭香杏仁燕麥餅乾」及豐滄「米香」等特色品項，結合蕃薯藤專業烘焙工法，呈現層次豐富、風味細緻的桃園限定滋味，讓消費者透過味覺認識桃園農產的多元樣貌，感受土地風味所蘊藏的文化溫度。

除聯名禮盒外，未入選之優質食材亦轉化為創意特色餐點。圖：農業局提供

打造客製化餐點，展現農遊多層次體驗

除聯名禮盒外，未入選之優質食材亦轉化為創意特色餐點，實踐從產地直達餐桌的理念，發展兼具客製化、精緻化與在地化的飲食體驗。嚴選多家農場參與，包括大古山「菜滋味有機農場」之有機香蘭葉、有機福山高菜及有機珠蔥入菜；坑子溪「英智農場」以57號地瓜與A菜發展創意料理；溪海則由「一級棒農場」提供新鮮雞蛋及「豐舟農園」的迷迭香入味加持。未來將於遊客中心、蕃薯藤南崁店與大溪店等據點開放試吃，並結合農遊活動推出「農場限定」特色餐飲，讓遊客在遊程中不只看見農業、體驗農業，更能品嚐農業，打造全年皆有不同主題的深度農遊體驗。

藉由不同季節產出多樣化餐飲特色，使遊客全年皆能參與具季節感的特色農遊行程，持續關注桃園農業風貌。更多桃園農遊活動資訊，請追蹤「桃園好農」粉絲專頁。

