《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相

谷德昭演出《食神》唐牛深受影迷喜愛。（圖／《食神》劇照）





現年60歲的港星谷德昭，早年演出《唐伯虎點秋香》對穿腸、《食神》唐牛角色廣為人知，他在平安夜與女友林子萱（Kiki）到紅館朝聖「歌神」張學友演唱會，被捕獲暴瘦、拄拐杖行走模樣，與過往豐腴外型相差甚遠，網友驚呼他像80歲一樣「怎麼瘦成這樣，肥谷呢？」

港星谷德昭暴瘦現身引起關注。（圖／翻攝自谷德昭Instagram）

谷德昭除了參演過多部港片，也與「星爺」周星馳多次合作，擔任周星馳主演的《唐伯虎點秋香》、《破壞之王》、《國產凌凌漆》、《食神》、《97家有囍事》等電影編劇，並執導過《行運超人》、《家有囍事2009》、《六福喜事》等片。

谷德昭平安夜朝聖張學友演唱會。（圖／翻攝自谷德昭Instagram）

谷德昭在社群曬出欣賞張學友演唱會的照片，照片中他頭髮斑白、戴著眼鏡、身穿休閒服裝，相較於7、8月時豐腴的模樣瘦了一大圈，變得雙頰無肉、脖子和臉部的皺紋全浮現；另外有網友拍到他手持拐杖步履蹣跚入場畫面，神態就像年邁老翁。

谷德昭暴瘦主因為歷經母親及姪子輕生事件，他因此下定決心減肥，積極運動與飲食控制從90.7公斤瘦到68公斤，澄清過不是罹患甲狀腺疾病所致。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



