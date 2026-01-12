食藥署公布嬰幼兒海苔抽驗結果 六件不合格已要求下架



有關媒體報導7件嬰幼兒海苔產品，食藥署已協同地方政府衛生局進行抽驗，除1件經查已販售完畢無庫存，6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收，截至115年1月12日，共計下架回收產品25,047件。

食藥署將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品標示「嬰幼兒食品」字樣；並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅

則號列。為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查

驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供三歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。