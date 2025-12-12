食藥署公布新增18品項蘇丹紅化妝品 國際大廠、韓貨也出包

即時中心/林韋慈報導

蘇丹紅化妝品疑慮餘波盪漾！今（12）日衛福部食藥署公布了最新一波的問題名單，其中，就連國際知名化妝品大廠NARS竟也入列。本次共新增18個品項，其中有2項是國外輸入、16項是國產，包含修護霜、按摩油、護髮精油等。

食藥署持續追查化妝品原料含禁用色素蘇丹4號（CI 26105）事件，陸續發現新增4批問題原料。在輸入化粧品部分，有2家業者各1項產品檢出蘇丹色素事件，其中1家韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，是擴大針對輸入的市售化粧品追查發現的。另1家美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」，是業者主動通報，不過，也因為是輸入，製程在國外，所以沒有像國內那樣有原料批號。



而在國產化粧品的部分，則新增總共4個批號，都是來自原料進口商「亦鴻企業有限公司」，其中3個批號(2024-03-19、2024-10-04、2025-06-17)是食藥署針對亦鴻下游持續追查查到的，後續第4個批號2025-02-04則是業者自主通報。

食藥署副署長王德原表示，產自美國的化妝品業者已主動送驗並通報問題產品，目前相關產品已全數下架回收。至於產自韓國的化妝品，衛生局仍在清查回收與下架情況。此外，其餘16項產品為國產業者，包括完成品及半成品，目前下架與回收作業仍在進行中。





食藥署公布新增有蘇丹紅疑慮的化妝品。（圖／食品藥物署提供）





