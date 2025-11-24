食藥署公布18款含蘇丹紅化粧品名單 已全數下架持續清查

台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號，衛福部食藥署今天公布相關產品檢驗結果及違規產品清單，共有12家業者、18項產品檢出蘇丹色素，已全數下架，並持續進行清查作業。食藥署研判，原料進口商疑似涉以禁用的蘇丹色素攙偽假冒，已向檢調提出關鍵事證，共同打擊不法。

衛生福利部食品藥物管理署日前獲報，有中國問題產品在台灣網購平台販售，經查，台灣的原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市。

食藥署副署長王德原今天說明，問題原料流向14家業者，扣除1國外業者及1原料出口商，共12家、18項產品檢出蘇丹4號，包含半成品、未銷售研發產品等，問題原料日期批號為2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10。

食藥署公布18項違規產品清單，包含歐萊德男用養髮液、MIAU PDRN極度修護噴霧、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、無患子生技開發古寶亮澤修護潤唇膏、索尼國際波波（啵啵）要趣了假日口紅#03、COOL GIRL護唇精華、專心護唇油莓紅版、豐姿妍麗傳明酸嫩白輕乳霜等。

王德原表示，已全數下架上述違規產品，將持續進行清查作業，確保問題產品不再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法，以及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，已公布於「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

食藥署也公布抽驗問題原料與產品定量檢驗結果，問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10，檢出禁用色素蘇丹4號結果依序為1177 ppm、1151 ppm、1486 ppm；另綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

王德原認為，禁用色素蘇丹4號檢出濃度非常高，蓄意添加的意味濃厚。對於亦鴻公司輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用的蘇丹色素攙偽假冒，食藥署已向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

王德原說，檢出禁用色素蘇丹4號違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。

王德原進一步說明，不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀。

此外，王德原指出，國家實驗室在第一時間積極開發、建立化粧品中蘇丹色素檢驗方法，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，克服化粧品複雜基質對精密質譜分析衍生的基質效應，避免定量數據的誤差。