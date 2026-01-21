▲食藥署刪除胃腸功能改善功效宣稱之動物實驗建議，PETA推動獲重大成果。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】動物保護又有一項重要進展，台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）已正式刪除過去建議業者透過殘酷動物實驗，來證明食品及飲料產品中宣稱「胃腸功能改善」的行銷做法。這項政策轉變，是在PETA（善待動物組織）與超過25,000名支持者積極發聲後所促成。

過去，TFDA曾建議實驗人員對大鼠進行多項侵入性操作，包括強迫灌食、禁食24小時、將導管插入腸道、綁死部分胃部、抽取消化液，最終再將動物殺死並解剖。這些實驗過程不僅造成痛苦，其科學價值與人體相連性也備受質疑。

近年來，在PETA長期施壓下促使TFDA一系列法規改革邁入新里程碑。如今，台灣企業在宣稱產品具有「抗疲勞」、「降血壓」、「促進骨骼與牙齒健康」等保健功效時，已不再對動物施以淹溺、電擊、誘發疾病等非人道手段。此外，TFDA現已優先採納國際認可的非動物測試方法，作為評估食品安全的科學依據。

PETA亞洲區總裁傑森·貝克（Jason Baker）表示：「大鼠和所有具感知能力的生命一樣，不該僅因企業想為食品或飲料添加行銷話術，就遭受折磨、肢解甚至被殺害。我們讚揚食藥署展現的同理與科學進步，並呼籲仍使用動物實驗的企業立即跟進，轉向更人道且與人類相關的研究方式。」

在與PETA對話後，已有數十家食品與飲料公司（包含多家台灣知名企業）承諾終止、或不啟動動物實驗。PETA目前正敦促台灣糖業公司（台糖）加入無動物實驗行列。