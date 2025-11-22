食藥署宣布解禁福島5縣食品 卓揆：逾20萬件抽驗無不合格

中國日前以「放射線檢驗不充分」為由，停止進口日本水產品；總統賴清德週四則在社群平台曬出壽司拼盤午餐，力挺日本。而衛福部食藥署於週五（21日）傍晚公告，全面解除日本福島等5縣農產品、食品進口的特別管制措施，回歸源頭管理與邊境管理。此舉引來在野黨質疑是否為「政治操作」。

福島食品解禁 藍委籲：應做好原產地標示

國民黨立委李彥秀痛批，這是繼過去將「核食」改稱「福食」之後，再次以政治算計凌駕民眾權益。她說，政府在「棄守邊境把關」後，行政部門更應強化原產地標示及後續市場查核等責任。

行政院長卓榮泰回應，此次調整是「依照國際標準跟嚴謹的科學依據」所作出的決定，強調政府對國人食品健康抱持最高標準。他指出，相關產品經過長達數十年的抽驗，期間累積「二十幾萬件」抽驗紀錄，都沒有不合格的案例，完全是依法行政。

民進黨立委鍾佳濱則表示，食藥署是經過長期追蹤與檢驗，確認沒有飲食安全疑慮後，才恢復到正常的邊境管制與源頭管理模式，同時也提醒食藥署，未來仍須持續嚴密監督。

