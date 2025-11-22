食藥署宣布解禁福島5縣食品 卓揆：逾20萬件抽驗無不合格
中國日前以「放射線檢驗不充分」為由，停止進口日本水產品；總統賴清德週四則在社群平台曬出壽司拼盤午餐，力挺日本。而衛福部食藥署於週五（21日）傍晚公告，全面解除日本福島等5縣農產品、食品進口的特別管制措施，回歸源頭管理與邊境管理。此舉引來在野黨質疑是否為「政治操作」。
福島食品解禁 藍委籲：應做好原產地標示
國民黨立委李彥秀痛批，這是繼過去將「核食」改稱「福食」之後，再次以政治算計凌駕民眾權益。她說，政府在「棄守邊境把關」後，行政部門更應強化原產地標示及後續市場查核等責任。
行政院長卓榮泰回應，此次調整是「依照國際標準跟嚴謹的科學依據」所作出的決定，強調政府對國人食品健康抱持最高標準。他指出，相關產品經過長達數十年的抽驗，期間累積「二十幾萬件」抽驗紀錄，都沒有不合格的案例，完全是依法行政。
民進黨立委鍾佳濱則表示，食藥署是經過長期追蹤與檢驗，確認沒有飲食安全疑慮後，才恢復到正常的邊境管制與源頭管理模式，同時也提醒食藥署，未來仍須持續嚴密監督。
台北／陳可親、馮浩宇 責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
再嗆高市早苗涉台言論！ 王毅嗆：碰了不該碰的紅線
胃炎處方藥試驗不合格！食藥署下令啟動回收作業
國內首次化妝品原料檢出蘇丹紅 使用境外原料14業者停售下架
其他人也在看
日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理
政治中心／綜合報導福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，藍營痛批罔顧民眾食安，綠營強調一切按科學根據來，切勿政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。週六一早，民眾利用休假到市場採買蔬果，來自日本的品項更是不少人的心頭好，但福島核災5縣市農產品叩關多年，前一天全面開放，在野黨痛批"拿民眾食安去換所謂的台日友好"。國民黨團首席副書記長林沛祥：「是否這些輻射核食品，是不是會到我們的人體之後，造成我們另外一個食安的問題，總不能一天到晚說，因為要台日友好，所以來犧牲我們的食品安全吧。」民眾上街採買蔬果，其中來自日本的產品也深受不少人喜愛。（圖／民視新聞）新北市議員（民）卓冠廷：「各國多數的共識就是，只要檢測符合標準，就應該讓正常的食物可以輸入，所以其實終於是回歸綠營要藍營別過多政治解讀，其實福島核災發生後，政府就逐步、"有條件"開放5縣市食品，包含櫪木縣的草莓、群馬縣的蒟蒻、茨城縣的納豆、千葉線的甜品或福島縣的加工食品，每個批次都得通過檢測，這幾年總共檢測了2萬4000批、不合格率為零，才拍板，全面解禁。衛福部長石崇良：「（仍封禁）只剩下中國俄羅斯韓國而已，到了一個我們可以回到，常規管理的一個時候了，但是往後仍然會持續的這個監測，那麼為國人的食安來繼續把關。」福島核災過了十多年，在幾萬批檢驗合格後，政府拍板全面解禁相關地區產品。（圖／民視新聞）民眾：「（知道說接下來這些食品），（進來的話會不會擔心），會啊一定會啊，（可是政府有說就是會檢測），那沒辦法啊，政府我們又沒辦法決定，這去日本玩都吃還在台灣你還怕，（你選購上會考量這件事嗎），嗯一點點啊應該不會太嚴重，（喜歡還是會選擇），對。」福島核事故發生已過14年，食品全面開放後，民眾買不買單，交給市場決定。（民視新聞綜合報導）原文出處：日本福島5縣食品全解禁！ 食藥署宣布：回歸常態管理 更多民視新聞報導福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制民視影音 ・ 1 天前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。總統賴清德：「新北市也要選出好的市長，大家說好不好，好的市長是哪一位（蘇巧慧），大聲一點（蘇巧慧），哇這麼剛好她就在現場。」首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭（圖／民視新聞）被總統點到名、蘇巧慧笑得燦爛、趕緊起身跟大家揮揮手。賴總統參加新北宜蘭同鄉會，趁機跟宜蘭鄉親們大力推荐，已被選對會推舉、提名參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧。總統賴清德：「蘇巧慧可以說是真的非常理想，非常理想她也是，台大法律系的高材生，也留學美國，在立法院那麼多屆，表現非常傑出，所以我常常在說，如果新北市可以讓蘇巧慧帶領，新北市一定會愈來愈好，大家說對不對。」這是賴總統首次公開推薦，不過既然是"宜蘭"同鄉會，已被民進黨正式提名的律師林國漳，當然沒缺席。總統賴清德：「中央要推動地方建設，需要地方大家共同合作，我們要選出一個好的縣長，什麼叫做好的縣長呢，第一要正派第二要溫暖，第三我認為也要專業，我在這邊要跟大家拜託，敬請大家全力支持正派，專業溫暖的林國漳律師好不好。」國民黨籍宜蘭縣議長張勝德參加新北宜蘭同鄉會（圖／民視新聞）合照、握手，賴總統走到哪，林國漳和蘇巧慧，兩位候選人都黏緊緊。而總統更是連續兩周和林國漳合體，大力拉抬，不過仔細看，上週才發布參選聲明的國民黨籍宜蘭縣議長張勝德也在場，雙方在台下幾乎零互動。距離2026地方大選倒數一年，藍綠不管是已被提名、還是潛在人選，都已各自抓緊機會拚曝光，努力爭取民眾支持。原文出處：首度站台蘇巧慧！賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭 更多民視新聞報導立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格民視影音 ・ 1 天前
遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意抹黑
遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意抹黑EBC東森新聞 ・ 1 天前
修正連戰、馬英九兩岸路線？鄭麗文：九二共識既非一國兩制，也非一中各表
國民黨主席鄭麗文上任後兩岸路線宣稱維持「九二共識」基調，並屢以前主席連戰的「和平之旅」與前總統馬英九的「馬習會」為範本。但近日受訪時卻稱「九二共識既不是一國兩制，也不是一中各表」，與連、馬主張顯有不同。太報 ・ 1 天前
知名本土保養品牌自主通報！驗出蘇丹紅 食藥署證實：全台14業者遭波及
[Newtalk新聞] 衛生福利部食品藥物管理署於昨(21)日深夜證實，國內首度在化妝品中檢出禁用的工業色素「蘇丹4號」。這波風暴源頭指向新加坡進口原料，不僅知名電商平台MOMO販售的中國製卸妝膏中鏢，國產保養品牌綠藤生技旗下的護唇油也遭波及，全台共14家下游業者受害，已緊急啟動回收機制。 針對市售產品的稽查結果，食藥署副署長王德原指出，透過圖片比對與抽驗，發現MOMO購物網販售的一款「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號B5A1431，中國製)，殘留蘇丹4號濃度達1.3ppm。該產品除立即下架外，販售商歐妮公司更被查出產品未進行上市前登錄、且無中文標示，加上販售含禁用成分產品，總計三項違規將由衛生局依法嚴懲。 本土品牌綠藤生技則是在自主品管過程中察覺異狀，於11月12日主動通報旗下「專心護唇油—莓紅版」疑似遭到汙染。經國家實驗室複驗，確認批號M25062702、M25073001及M25100701的產品皆含有蘇丹4號。王德原表示，綠藤生技雖在第一時間停止出貨並配合下架，但違規事實明確，仍須依法進行裁處，主管機關將考量其主動通報的配合態度，在裁罰輕重上予以裁量。 此次汙染事件的關鍵新頭殼 ・ 1 天前
G20峰會南非再對台出招？林佳龍認「這時很辛苦」：但台灣不只有晶片牌
二十國集團（G20）峰會今（22）日在南非約翰尼斯堡登場，南非政府先前對台灣頻頻出招，外界關注南非政府是否將在G20峰會再有動作。外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時表示，南非政府其實就是要做給北京看，台灣雖已收回晶片管制措施的預告，但台灣有的牌不只晶片，若南非有其他作為，台灣也會有所反制，才能阻止南非得寸進尺。南非政府自2023年12月......風傳媒 ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 4 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 20 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前