食藥署抽檢「海膽、巴西蘑菇重金屬超標」 中藥百合鎘含量過高

衛福部食藥署公布114年度7至9月市售食品重金屬含量抽檢結果，在307件樣本中發現8件產品重金屬鎘含量超標，包括日本百合、鮮百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚及海膽等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中3件已列為加強管理對象，另5件則依「食安法」第47條規定，共裁處新台幣15萬元罰鍰。

澎祖海產加工廠的澎湖丁香魚檢出重金屬鎘0.09mg/kg。（圖／食藥署）

根據食藥署公布的抽檢結果，此次檢測範圍涵蓋多種食品類別，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。

廣告 廣告

在檢出不合格的產品中，一亨國際企業的「百合-日本（新鮮）」檢出重金屬鎘0.14mg/kg、澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.09mg/kg、秀鳳姐的店「海膽」檢出重金屬鎘0.6mg/kg，均與規定不符。劉芳銘指出，經地方政府衛生局命業者限期改正後，因無產品可供複抽驗，這三項產品已列為後續加強管理對象。

另外，旭豐生物科技的「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘含量高達3mg/kg，翔達貿易的「巴西蘑菇」則檢出5mg/kg，日發中藥的「百合」檢出1.65mg/kg，屏東永成行的「旗魚」檢出0.6mg/kg，還有一名個人進貨的「鮮百合」檢出0.11mg/kg。這五件產品已由所轄衛生局依食安法第47條共裁處新台幣15萬元罰鍰。

日發中藥的「百合」檢出1.65mg/kg。（圖／食藥署）

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海提醒，世界衛生組織已將「鎘」列為一級致癌物，民眾不小心攝食雖然不會立即出現腹瀉、嘔吐等急性反應，但鎘會在體內累積，長期可能傷害腎臟和肝臟，甚至導致骨頭病變。他建議民眾除了避免食用來源不明的農產品外，平時應多喝水加速代謝，並多運動流汗以排除體內重金屬。

食藥署強調，為保障國人飲食安全，將持續與地方政府衛生局監測國內市售食品中的重金屬含量，並參考歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等因素，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。

食藥署也呼籲食品業者應落實自主管理，若有「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」等情形，將分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

延伸閱讀

三接沉箱工程品質爭議 混凝土運送時間是關鍵

已在新北找選舉看板？ 李四川連回三次：沒這回事！

乳鐵蛋白代謝效果最佳！研究證實：可減少體脂達48%