食藥署抽驗農藥殘留多家名店上榜 這家香菜驗出10項不合格

衛福部食藥署31日公布，9至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，抽檢逾800件蔬果，查出45件違規，當中不乏知名業者包含：築間板橋館前店、涮乃葉徐匯廣場店、50嵐南投民族店、好市多北台中店、全聯南投草屯和興分店及嘉義大林忠孝分店、富邦MOMO網購平台皆被查出違規外，位於臺北內湖的七海餐飲，更是香菜（芫荽）被檢測出10項不合格。

食藥署表示，為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式，抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定，合格率89.1％；也從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定，合格率97.3％。

而被檢驗出違規的蔬果來源不乏有知名店家，如；築間板橋館前店驗出「油菜」阿巴汀超標；涮乃葉徐匯廣場店驗出「油菜」達特南超標；50嵐南投民族店的「金桔」驗出不得檢出的賽滅淨，以及達滅芬不符使用規定；好市多北台中店的「茄子」賽座滅不符使用規定；全聯南投草屯和興分店的「蘿蔔」檢出賽速安超標；全聯嘉義大林忠孝分店的「龍眼」檢出百克敏、加保扶超標；富邦MOMO網購平台的「蓮霧」驗出不得檢出的克美素。

違規名單中，臺北市七海餐飲的香菜（芫荽）被檢測出10項不合格，被驗出不可檢出的達克利、福賽絕、護矽得、陶斯松，以及達滅芬、氟比來、祿芬隆、賽速安、普克利、巴克素不符使用規定。食藥署指出，針對稽查檢驗結果有45項不合格，都必須下架回收，也分別針對供應商或無法提供來源的業者開罰，迄今共計開罰11件、共30萬元。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，最後再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。



