食藥署抽驗醃漬蔬菜 21件不合格

食藥署抽驗市售醃漬蔬菜284件，化驗後發現有21件產品之防腐劑或漂白劑超標。

（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

民眾食用醃漬蔬菜請注意，食藥署12日公布醃漬蔬菜販售業執行稽查及抽驗結果，抽驗市售醃漬蔬菜產品284件，其中有21件檢出漂白劑或防腐劑等不符合規定。

食藥署表示，酸菜及筍乾等醃漬蔬菜因其風味特殊，是國內飲食常用的食材，部分業者為防止產品褐變及腐敗，會於製程中使用漂白劑或防腐劑，食藥署於114年9月至10月間共抽驗產品284件，其中符合規定263件，檢出漂白劑或防腐劑等不符合規定產品有21件，已由地方政府衛生局總計裁罰46萬元。

食藥署表示，不合格的產品包括酸菜、東北酸白菜、醃薑、四川泡菜、雲筍尾、酸菜筍、糖醋薑、漬的菜、酸菜心、小酸菜、蕾心菜、特選筍乾、甜酒春片瓜、醬瓜脯、鹹菜等，不合格項目包括漂白劑二氧化硫及防腐劑苯甲酸超標。

食藥署指出，本次查核產品標示515件，其中符合規定510件，不符合規定產品5件均已由所轄地方政府衛生局裁處。

食藥署指出，不符規定產品之源頭製造業者，將納入相關稽查專案加強管理，並持續查核，也請民眾選擇信譽良好廠商產品、注意產品標示。