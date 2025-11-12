食藥署持續執行蛋市場監測 建議彰縣府加重裁罰

有關衛福部食品藥物管理署執行「一一四年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，近日由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現檢出芬普尼殘留案，農業部表示，文雅畜牧場於十日全面移動管制並啟動逐批採檢程序，十一日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清雞蛋污染來源與責任。

農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。本案經彰化縣政府於十日至案例場採檢雞蛋九件、蛋雞羽毛一件、飲用水水質二件、飼料二件及周圍農田土壤一件，共計十五件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物○‧○三ppm、蛋雞羽毛含芬普尼○‧二七ppm及其代謝物○‧一三ppm，其餘檢體則未檢出。本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

廣告 廣告

此外，彰化縣政府於十一日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。

食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。