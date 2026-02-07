食藥署提醒勿網購瘦瘦針 已接獲21件疑不良反應通報

就是這款俗稱「瘦瘦針」的「GLP-1受體促效劑類藥品」，原本用於糖尿病治療，後來許多國家也核准使用於體重控制，近年來在社群平台引發熱烈討論，甚至出現網路代購及搶打風潮。

不過有醫師警告，瘦瘦針是處方用藥，不是保健品，有一定的副作用及風險。

台安醫院內科醫師林謂文指出，「有很多患者打完之後，其實在食慾的部分當然有明顯的抑制，另外很多更嚴重的會吃不下，甚至到嚴重的，所謂營養不良的情況都有可能會發生。」

近期國際新聞報導，美國有數千名「GLP-1受體促效劑類藥品」的使用者，因嚴重副作用，提起大規模訴訟；英國藥物及保健產品管理局也發布安全警訊，提醒該藥品可能有嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

而我國食藥署則是已接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、噁心、嘔吐及注射部位不適等。

食藥署副署長王德原表示，「瘦瘦針屬於處方用藥，須經醫師診斷開立處方箋、藥師調劑給藥，切勿網購或購買來路不明的藥品，以免買到假藥或劣藥。」

食藥署強調，這類藥品須經醫師依個別狀況、進行專業評估才能使用，部分瘦瘦針可用於12歲以上青少年，但多數仍限成年人使用，且須符合BMI等使用條件，也並非人人適用，民眾千萬不要透過網路或來路不明管道購買，以免買到假藥或劣藥，減重不成、反而危害自身健康。