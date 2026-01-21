食藥署提醒掌握正確用藥原則 才可安心過好年

春節連假將至，民眾返鄉團圓、出門旅遊或在家整理藥品之際，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。衛生福利部食品藥物管理署提醒民眾，如有用藥及藥品丟棄需求，請謹記相關重點，才能安心過好年。

臺灣年輕藥師協會常務監事周子鈞表示，掌握正確用藥原則包含使用合法藥品、詳閱藥品標示、提前規劃用藥需求、遵循醫囑用藥，另外包含三不原則，像是不自行停藥、減量，第二是不聽信偏方或他人推薦，第三是不要忽略身體警訊，確保三不原則，以維持春節用藥健康。

至於藥品丟棄處理規範，周子鈞藥師表示，分為特殊藥品與一般藥品，一般藥品可隨垃圾丟棄，但是藥水的話就要特別處理，切勿直接倒入馬桶或水槽中，如果是特殊藥品就要回到醫療院所或藥局回收。

食藥署提醒，用藥提前準備，春節安心過年，有用藥需求的民眾，應就醫或至藥局詢問藥事人員，民眾應透過合法管道取得藥品。