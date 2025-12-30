食藥署揪「彌生軒」自製飲品超標挨罰

▲食藥署針對「公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業」稽查。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 為提升公共運輸場站內部及周邊餐飲的衛生安全，食藥署聯合地方衛生局稽查車站內部、周邊等附設餐飲場所，共計查核129家、抽驗272件成品及食材，包括1件豆製品防腐劑不合格；另2件自製飲品，包括彌生軒微風車站店所販售的抹茶因檢出腸桿菌顆超標，依法裁罰3萬。

食藥署今（30）日表示，今年9月至10月聯合各地方衛生局稽查公共運輸場站內部及周邊，非百貨公司的綜合商品零售業附設餐飲場所，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險、逾有效日期食品或原料及食品良好衛生規範（GHP）準則等，抽驗相關產品。

食藥署提到，專案共查核129家，查有部分業者GHP、食品業者登錄資訊及來源文件保存未臻完善，經衛生單位責令限期改正後，均複查合格；1家業者則被查獲貯存逾有效日期食品原料；另外抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依食安法處辦。

基隆米塔義廚腸桿菌科超標 違反食安法裁處3萬元

食藥署說明，基隆的「米塔義廚股份有限公司」的自製飲品「泰式奶茶」檢出腸桿菌科超標，複抽驗不合格，地方衛生局以違反食安法第17條、第48條裁處新台幣3萬元罰鍰。

台灣富禮納思股份有限公司的「YAYOI彌生軒微風車站店」則因自製飲品「宇治玉露抹茶－去冰」檢出腸桿菌科超標，複抽驗不合格，北市衛生局依違反食安法第17條、同法第48條處新台幣3萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法第8條或第15條規定，分依同法第44條第1項第1款或第2款處6萬元至2億元罰鍰。

食藥署提醒，食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰。衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。

