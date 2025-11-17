食藥署揭露冷凍食品4大NG習慣！恐釀食物中毒

隨著冷凍宅配與生鮮網購日益普及，現代家庭冰箱經常堆滿各式冷凍食品。然而，食藥署近日示警，冷凍並不等於永久保存，錯誤的保存與解凍方式恐怕會埋下食安危機。

根據食藥署官網資料顯示，民眾最常犯下的4大錯誤包括忽略有效日期、家用冷凍庫溫度不穩、拆封後未密封以及囤貨過量。食藥署解釋，即使在標準冷凍環境零下18度，酵素反應與脂肪氧化仍會持續進行，食品品質會逐漸劣變。更值得注意的是，一般家庭冷凍庫往往達不到標準溫度，頻繁開關與空間塞滿都會使溫度升高，加速食物變質。

解凍過程同樣關鍵。食藥署指出，7度至60度屬於細菌迅速繁殖的危險溫度帶，若將冷凍食品長時間放在室溫、使用熱水解凍或反覆冷凍與解凍，都可能讓病原菌大量生長，提高食物中毒風險。建議採用冷藏解凍、流水解凍或微波解凍等方式，並在解凍後立即烹煮。

食藥署提醒，收到冷凍宅配後應優先檢查包裝是否破損、是否維持結凍狀態，並按照先進先出原則分門別類放入冰箱。生熟食應分層保存，使用密封容器可避免交叉污染。若發現食物出現真空包裝膨脹、異味、變色、表面黏滑或冰晶異常增多等徵兆，代表可能已經變質，不應再食用。

