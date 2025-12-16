食藥署攔截！美國進口莎莎醬驗出致癌物

▲食藥署公布邊境查驗不合格名單，美國出口「莎莎醬」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（16）日公布最新邊境檢驗不合格品項，此次有2批由輸入業者日式知名食品選貨店「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬檢出殘留農藥環氧乙烷，依規定不得檢出，460.8公斤須全數退運或銷毀。

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格品項，總計9項，包括中國進口辣椒碎有殘留不得檢出農藥、竹笙重金屬含量不符規定；還有巴拉圭進口的冷凍牛肚因動物用藥殘留含量不得檢出等，不符合規定產品須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心北區管理中心主任劉芳銘說明，此次有2批由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」自美國進口的莎莎醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出。這2批美國莎莎醬總計460.8公斤須全數退運或銷毀。

劉芳銘表示，針對「台灣咖樂迪股份有限公司」在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。他提到，因為咖樂迪的關係企業之前有被檢出蘇丹色素，因此此次莎莎醬即便被驗出的是環氧乙烷，在咖樂迪公司不分國別的部分調味醬類產品都列入監視查驗。

越南進口彩虹胡椒粒驗出蘇丹色素 食藥署：全數銷毀

另外，劉芳銘提奧，輸入業者「廣紘國際股份有限公司」自越南進口的彩虹胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，此批越南的彩虹胡椒粒共53.76公斤在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從今年6月8日至今年12月8日止，受理越南的其他香辛料，報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從今年12月8日起至明年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

