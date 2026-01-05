食藥署最新稽查 「丸龜製麵」用重組肉漏一標示挨罰3萬！ 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

食藥署今（5）日上午公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，又有知名店家違規上榜！「丸龜製麵」基隆店就被查到使用重組肉，卻未依規定在菜單上標示加註「僅供熟食」等醒語，遭開罰裁處新台幣3萬元；桃園「從心From the heart Bistronomie」則是使用美國牛肉卻未標示牛肉原產地，同樣開罰3萬元。

食藥署這一波是聯合地方衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗。

廣告 廣告

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，此次共計查核183家業者，其中查有1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定，及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

其中，林旭陽指出，「丸龜製麵」基隆店被查到原料使用重組肉，依重組肉及注脂肉食品標示規定，包裝重組肉、注脂肉食品應以中文於品名顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」或等同字義之醒語，店家雖然標示了重組肉，卻漏了醒語，依規定裁處3萬元。

林旭陽說，桃園「從心From the heart Bistronomie」則是原料使用美國牛肉，而依現行標示規定，牛肉必須標示原產地，業者卻未標示，同樣依法裁處3萬元。

另外，新北市「Eat enjoy意享美式廚房」GHP複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等，依法裁處6萬元；高雄「野島日式料理」未登錄食品業者登錄平台，依法裁處3萬元；

花蓮「雙蔓印度餐廳」技術證照人員持證比例不符合規定，依法裁處3萬元整。

食藥署呼籲，業者應遵守食品安全衛生管理法相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署最新稽查 「丸龜製麵」用重組肉漏一標示挨罰3萬！ 13

照片來源：食藥署提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

五年來個人最大筆捐款！ 「百萬遺產」匯入健保愛心專戶藏暖心故事

狂運動、不吃碳水反而瘦不下來！ 營養師曝最大「復胖地雷」

【文章轉載請註明出處】