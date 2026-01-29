食藥署最新食品監測結果 標示不實累犯重罰7萬

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）食藥署公布最新食品中真菌毒素監測結果，檢驗均合格，但有1件「香辣白胡椒粉」因原產地標示不實，加上業者已是半年內第2度被查到類似違規情形，重罰新台幣7萬元。

衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，在今年10到12月共完成218件食品檢驗真菌毒素，包括花生製品86件、紅麴製品12件、穀類35件、咖啡與巧克力15件、嬰幼兒食品6件、香辛類11件、其他食品如果乾等53件，檢驗結果均與規定相符。

廣告 廣告

不過，其中有1件「香辣白胡椒粉」，原產地標示為「中國、印尼、馬來西亞」，實際為印尼、中國，涉屬標示不實，違反食品安全衛生管理法相關規定，處7萬元罰鍰。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這名業者過去半年來已經是第二次違規，前次是一件朝天椒產品的產地標示問題，產地為台灣，卻標示成中國，未讓消費者知道正確資訊，業者持續相同違規，顯示品保沒有改善，因此加重處分。

劉芳銘指出，針對標示不合格產品，業者須根據鋪貨範圍和數量，提出合理的回收期限，將標示不合格產品改標，例如這次的「香辣白胡椒粉」，須將「馬來西亞」字樣貼掉，就允許重新販售。若期滿後仍發現有未改正情況，將再次開罰。

食藥署強調，將持續加強市售食品真菌毒素監測，倘經抽驗與規定不符者，移請地方衛生機關依食安法及相關規定處辦，並將違規業者列為加強稽查輔導對象，以維護國人食品安全。（編輯：李亨山）1150129