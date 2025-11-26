食藥署清查蘇丹紅化妝品 2周內全台業者須登錄

國內首度在化妝品中檢出禁用色素蘇丹紅，民進黨立委劉建國表示，蘇丹紅化妝品警訊早在今年二月就在網路傳出，食藥署十月才調查，恐有「八個月空窗期」。衛福部長石崇良表示，蘇丹紅將列入市售化妝品常規查驗項目；食藥署長姜至剛則說，兩周內要求業者完成登錄並啟動專案稽查，使用紅色色素化妝品都要查。

立法院社福衛環委員會昨天請衛福部就蘇丹紅化學原料竄台進行備詢，石崇良表示，此案由食藥署依國際新聞主動追蹤查驗發現，已移送檢調偵辦，將查明是否為惡意添加，針對市售化妝品，國內外皆採後市場查驗，後續會將蘇丹紅列為常規查驗項目。

姜至剛還原調查過程，一位皮膚科醫師察覺警訊並告知，於是他要求食藥署同仁追查，揪出原料業者「亦鴻企業公司」進口來自新加坡「Campo Research」公司，摻入蘇丹紅疑慮產品，於海關報關時以「植物性著色料」名義輸入，後續循線找到十二家國內業者受到影響。

國民黨立委陳菁徽質疑源頭把關，指衛福部去年七月將化妝品查驗由許可制，改為登錄制，本次疑慮化妝品有三項未完成登錄。姜至剛承諾，將於兩周內清查亦鴻企業於今年二月至十月間，是否輸入其他摻入蘇丹紅原料產品；並要求全台逾九百家業者完成登錄。

