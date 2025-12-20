食藥署獲頒公務機關資通安全業務績效評核「優等」

食藥署獲頒114年度公務機關資通安全業務績效評核「優等」。（圖：食藥署提供）

食藥署於日前獲召集人鄭麗君副院長頒授「114年度公務機關資通安全業務績效評核優等機關」獎座，肯定食藥署落實資安治理與維護民眾服務韌性的成果。

在資安威脅日益複雜的環境下，食藥署始終重視資通安全並視為機關運作的核心，資通安全是政府數位治理的基礎，也是唯繫民眾信賴的關鍵，唯有確保業務系統穩定、安全，才能支撐食品、藥品、醫療器材及化粧品等各項管理政策順利推動。因此，本署持續以循環改善精神，力求資安治理體系與縱深防禦機制能與時俱進，強化多層次資安監控、威脅通報與應變處置，提升資安防護能量。

食藥署表示，資通訊安全是數位服務的前提，獲獎是對團隊辛勞的最高認可。獲評「優等」不僅是肯定，更是責任。食藥署肩負守護國人飲食用藥安全的重要使命，資通安全不僅是技術議題，更是治理與責任的展現。未來將持續配合國家資安政策，精進資安治理，提升服務韌性，確保系統穩定運作與民眾資料安全，落實「資安即國安」之政策目標。