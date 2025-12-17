食藥署稽查塑膠容器8件違規 知名品牌砧板上榜

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）食藥署今天公布最新含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案，查獲1家業者違反GHP準則、8件產品不符標示規定，知名生活用品大牌的砧板也上榜，共裁處新台幣27萬元。

塑膠材質用品生活中隨處可見，衛生福利部食品藥物管理署在今年9至10月間，協同全國22縣市（政府）衛生局執行114年度「含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案」查核食品容器具製造業及販售業，結果今天公布。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，這次針對製造業及販售業，抽查食品接觸面含塑膠材質食品容器具或包裝標示共245件，其中237件合格、8件標示不符規定，均由所轄地方政府衛生局依法處辦共21萬元。

劉芳銘說明主要違規原因，包括未標示原產地（國）、材質名稱未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示、產品淨重未依法定度量衡單位或其代號標示、未標示淋膜材質名稱、未標示使用注意事項或微波等其它警語、本體未標示材質名稱、未以繁體中文標示等。

知名生活用品大牌的砧板也名列違規產品清單中。劉芳銘表示，該產品來自中國，但業者卻沒有標示出原產地（國），因此依規定裁處3萬元；另外還有一名業者同時被查獲2項產品材質的中文翻譯錯誤，合併裁罰共3萬元。

此外，查獲1家業者不符合食品良好衛生規範（GHP）準則，被發現有「天花板不潔、髒污」、「未有蓄水塔清洗紀錄」、「製程中原材料、半成品及成品未離地」、「成品無品保紀錄」等多項違規，所轄地方政府衛生局已依法處辦6萬元。

食藥署提醒，食品業者應落實自主管理，確實遵守食品安全衛生管理法相關規定，確保產品製造及標示等環節均符合相關規範，將持續把關市售食品及相關產品衛生安全，以維護消費者食的安心。（編輯：陳清芳）1141217