食藥署稽查塑膠食品容器 樂扣樂扣砧板出包遭罰3萬元

「樂扣樂扣莫蘭迪雙面PP料理砧板」（左圖）因未標示原產地，遭裁處3萬元；「加賀牌日風筷」（右圖）因標示使用簡體中文，且未標示數量、原產地、製造日期，材質名稱未以中文名稱或通用符號標示，遭裁處3萬元。（圖／食藥署）

衛福部食藥署與各縣市衛生局針對塑膠食品器具或包裝進行稽查，知名生活用品品牌「樂扣樂扣」也上榜，產品「莫蘭迪雙面PP料理砧板」因未標示產地，遭依違反《食安法》裁處3萬元。

為確保市售食品容器具標示及品質，食藥署於今年9、10月間協同全國22縣市衛生局，執行114年度「含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案」查核食品容器具製造業及販售業。共有1家製造業、7家販售業不合格，已依法裁處21萬元。

製造業者部分，共計查核27家，其中「佺和有限公司」因天花板不潔、髒污，未有蓄水塔清洗紀錄，製程中原材料、半成品及成品未離地，成品無品保紀錄等原因，違反食品良好衛生規範（GHP），新北市衛生局依《食安法》裁處6萬元。

至於含塑膠材質食品容器具或包裝標示，共查核245件，其中8件標示不符規定。「高佳林實業股份有限公司」的「樂扣樂扣莫蘭迪雙面PP料理砧板」，因未標示原產地，遭台北市衛生局裁處3萬元。

「桔誠企業有限公司」的「22－250冷水杯」，因未標示使用注意事項或微波等其他警語，且本體上未以印刷、打印或壓印方式標示材質名稱，遭新北市政府裁處3萬元。

「大聯盟五金百貨行池上店」的「加賀牌日風筷」，因標示使用簡體中文，且未標示數量、原產地、製造日期，材質名稱未以中文名稱或通用符號標示，遭台東縣政府裁處3萬元。

