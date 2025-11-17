食藥署稽查外送平台 這家「知名平價牛排店」紅茶腸桿菌科超標

即時中心／徐子為報導



網路美食外送平台APP日漸普及，食藥署今（17）公布今年度美食外送平台稽查結果，有多家知名業者檢出違規。基隆市人从众牛排的紅茶檢出腸桿菌科超標，遭裁處3萬元，台東縣六扇門則因玉米筍基因改造資訊標示不符，遭開罰4萬元。





食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，食藥署與各地方政府衛生局分別針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。

美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等項目均符合規定；美食外送平台外送服務員部分，共查核133位外送服務員運送作業衛生情形，查核結果均符合準則規定。

此外，劉芳銘透露，這次抽驗349件成品檢驗食品中微生物衛生標準，以及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸，其中「基隆市人从众牛排」的紅茶，初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU/mL，複抽驗再檢出腸桿菌科850 CFU/mL，均超過限量標準10 CFU/mL，依規裁處3萬元。

另外，基隆市的川崎拉麵因豬肉原料原產地標示不實，依法裁處2萬元；早安美芝城-台南西門概念店未依規投保產品責任險，遭開罰3萬元；台東縣六扇門時尚湯鍋的玉米筍基因改造資訊標示不符，依規定裁處4萬元。

食藥署今（17）日公布今年度美食外送平台稽查結果，有多家知名業者檢出違規。（圖／食藥署提供）





