食藥署稽查外送飲食 4業者不符規定 基隆人从众牛排紅茶腸桿菌科超標

因應現代人工作忙碌，國內餐飲服務之多元化，使得提供餐飲服務業者與網路外送平台合作情形日益遽增，國人亦經常使用美食外送平台APP訂餐，食藥署為確保食品外送服務安全衛生，近日將啟動「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」。食藥署今（17）日公布執行結果。

圖 / 食藥署

▲ 圖 / 食藥署

食藥署於7月1日至9月30日會同地方衛生局執行「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」。食藥署針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

劉芳銘表示，美食外送平台合作之餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。

劉芳銘說，美食外送平台外送服務員部分，共查核133位外送服務員運送作業衛生情形，查核結果均符合食品良好衛生規範(GHP)準則規定。GHP初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。

劉芳銘提到，查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，另查獲1家業者未投保產品責任保險，由所轄衛生局依法裁處共計新台幣9萬元。

標示不符規定業者：基隆市川崎拉麵，因豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條，基於業者初犯或財力不足，依同法45條及行政罰法裁處2萬元；台東縣六扇門時尚湯鍋，因玉米筍基因改造資訊標示不符，依同法開罰4萬元。

未投保產品責任保險：早安美芝城台南西門概念店，違反食品安全衛生管理法第13條，依規定裁處3萬元。

劉芳銘表示，本次專案抽驗349件成品，檢驗食品中微生物衛生標準及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸。其中基隆市人从众厚切牛排的紅茶初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU／mL，複抽驗檢出850 CFU／mL，超過限量標準10 CFU／mL、超標85倍，由所轄衛生局依法裁處新台幣3萬元。

